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HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 10:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 11:01
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Tek haneli işsizlik serisi beşinci ayında: Yüzde 9,1

TÜİK verilerine göre Eylül’de işsiz sayısı 59 bin kişi düştü ve 3 milyon 168 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 oldu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/tek-haneli-issizlik-serisi-besinci-ayinda-yuzde-9-1.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayımladığı verilere göre Eylül’de işsiz sayısı 46 bin kişi azaldı ve 3 milyon 168 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle dört aydır süren tek haneli işsizlik serisi beşinci aya ulaştı. TÜİK geniş tanımlı işsizliği ise 21,8 olarak verdi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam düştü

İstihdam edilenlerin sayısı Eylül’de bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,2

İşgücü Eylül’de bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik düşüyor

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,2 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Eylül’de bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.

(HA)

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