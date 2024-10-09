“Tek çözüm Kürt sorununun muhataplarıyla çözülmesi”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır il örgütleri öncülüğünde, 13 Ekim günü Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılacak ‘Özgürlük Mitingi'ne’ çağrı yapıldı.

Ofis Semti’nde bulunan AZC Plaza önünde gerçekleştirilen açıklamaya DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti Diyarbakır milletvekili Serhat Eren ve Adalet Kaya, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Hakkari Milletvekili Vezir Parmak, ÖHD, İHD ve DEM Parti Diyarbakır il eş başkanları yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

"Kürt sorunu içim çözüm vaktidir”

Burada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, komplonun tecrit ve savaş politikalarıyla devam ettiğine dikkat çekti. Komployla Kürt halkının statüsünün hedeflendiğini dile getiren Bayındır, “Şimdiye kadar Kürt halkının hakkının yerle bir edilme çabası devam ediyor. AKP-MHP Kürt halkının isteklerine, özgürlük, birlik, barış, Kürt sorunun çözümü isteğine asimilasyon, savaş politikalarıyla yaklaştı. Artık ülkemizde çözüm zamanıdır. Kürt sorunu içim çözüm vaktidir. O yüzden Kurdistan ve Türkiye’deki tüm kurumlar, bu ülkede barış ve çözüm gelmesini isteyenler direnmeli. Türkiye’nin temel sorunu Kürt sorunudur. O yüzde Ortadoğu’da savaşı yürütmek istiyorlar. Savaş siyasetine karşı Kürt sorunun çözümünü istiyoruz. Amacımız budur. Sayın Öcalan’la ve her açıdan Kürt sorununun demokratik yollarla çözmek istiyoruz. Sorumluluk hepimizin üzerinde” şeklinde konuştu.

“Türkiye kendini bu savaştan kurtaramayacak”

Bu sorunun çözümü için “DBP olarak, tüm kurumlar, demokratlar, sorunun çözülmesini isteyenler olarak elimizi taşın altına koyacağız” diyen Bayındır şöyle devam etti:

“Ama devlete de sesleniyoruz. Bu sorumluluk sizde. Halklar çözüm bekliyor. Kürt halkının mücadelesi sorunun çözümünü gösteriyoruz. Ama o çözüm gerçekleştirilmedi. Herkes 3’üncü dünya savaşından bahsediyor. Dün mecliste kapalı toplantı gerçekleşti. Öyle görünüyor ki, Türkiye kendini bu savaştan kurtaramayacak. Tehlike herkes için var. O yüzden tek çözüm Kürt sorununun muhatabıyla çözülmesi. Nerede olursak, Meclis’ten sokaklara Kürt sorunundan, çözümünden bahsedelim. Demokratik siyasetiyle, mücadeleyle çözümü sağlayacağız.”

Mitinge Çağrı

13 Ekim’de gerçekleştirilecek mitinge tüm Diyarbakır halkını çağıran Bayındır, “Ne kadar imkanımız varsa bu mitinge katılalım. Bu miting, kadınların, gençlerin, ekolojistlerin, özgürlük, barış isteyenlerin mitingi. 13 Ekim’de Amed’de çözüm, barış, özgürlük için irademizi yüzbinlerle göstereceğiz. Omuz omuza verelim irademizi gösterelim” dedi.

Keskin Bayındır’ın açıklamalarının ardından kitle dağıldı.

(ED)