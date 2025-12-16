Tehliyeya Mehmet Saît Yildirim bi îdiaya ku “zimanê rêxistinê bikaranîye” hat astengkirin

Tehliyeya girtiyê nexweş ê 73 salî Mehmet Saît Yildirim ê ku li Girtîgeha Hejmar 1 Tîpa F a Kiriklar a Îzmîrê tê ragirtin, cara 3emîn hate astengkirin. Li ser daxwaza Lijneya Îdarî û Çavdêriyê ya Girtîgehê, bi hinceta ku "rêxistinî" axaviye, "nebaşhal e" e û "poşmanî nîşan nedaye", 9 mehan hate taloqkirin.
Dihat payîn ku Yildirim ê 31 sal in di girtîgehê de ye, di 27'ê Sibata 2025'an de bihata berdan. Lêbelê lijneyê tehliyeya Yildirim taloqî 27ê Kanûnê kir. Beriya tehlieya Yildirim bi çend rojan, lijneyê vê carê tehliye taloqî 25ê Tebaxa 2026an kir. Îtiraza parêzeran jî hate redkirin.
Girtiyê siyasî Mehmet Saît Yildirim: Derkevin û bi eşkereyî bibêjin "me îdam kir"
Birayê Yildirim, Selim Yildirim bi Ajansa Mezopotamyayê re axivîye û li dijî biryarê nerazîbûn nîşan daye û gotiye, hiqûqa dijminatiyê li ser Kurdan didome. Yildirim destnîşan kir ku nêzîkatiya dewletê ya li hemberî girtiyên nexweş, baweriya bi pêvajoyê qels dike û daxwaz kir ku girtiyên nexweş bên berdan.
"Pirsên tên kirin ne hiqûqî ne"
Yildirim destnîşan kir ku îdareya girtîgehê ji bo astengiya tehliyeyê hincetên nû pêşkêş dike û ev tişt got: "Birayê min 30 salên xwe temam kir. Diviya bû di 27'ê Sibatê de bihata berdan, bi hinceta 'poşmanî nîşan nedaye' û bi malbata xwe re 'rêxistinî' axiviye, tehliyeya wî hate astengkirin. Îdia dikin ku di axaftina li ser telefonê ya heftane de 'rêxistinî' axiviye. Di sala 2015’an de 9 rojan li girava Îmraliyê ma. Ji ber nexweşiya dil, bi hinceta tenduristiyê ji wir sewqî cihekî din kirin. Tevî ku cezayê wî yê muebedê yê giran nîne û cezayê hucreyê jî nîne, ew 8 sal in di hucreya yekkesî de tê ragirtin. Ji ber ku di axaftina bi birayê xwe re gotinên Seyîd Riza bi kar anîye û malbata xwe 'rêxistin kiriye' tehliyeya wî çarede din hate astengkirin."
Yildirim li dijî ferzkirina 'poşmaniyê' nerazîbûn nîşan da û wiha pê de çû:
"Ya herî girîng jî hinceta qebûlnekirina poşmaniyê ye. Pirsên wisa ku ji kesê 30 salên xwe daye Tevgera Azadiyê tên kirin, ne hiqûqî ne. Li vir ya ku dixwazin bêjin, bicîneanîna hiqûqê ye. Li hemberî me Kurdan hîn jî hiqûqa dijminatiyê bi kar tînin."
"Birayê min 2 caran baypas û anjiyo bûye. Nexweşiya wî ya KOAH û ji pişikê emeliyat bûye û fitiq di stûyê wî de heye. Rexmê van nexweşiyan jî di hucreyê de tê ragirtin. Bi van hincetên pûç nayê berdan. Pêvajoyek dest pê kiriye. Ew nêzikatî ne li gorî ruhê pêvajoyê ne. Tiştên ku divê bikin, pêk naynin. Bi van hincetan cezayê wî 9 mehên din hate dirêjkirin û ji bo 25'ê Tebaxê hate taloqkirin. Ya ku li me tê kirin, zilm e. Hemû malbat bi nexweşiya dil e. 2 meh berê me birayekî xwe ji ber krîza dil wenda kir. Ez bi xwe jî baypas bûm û di dilê min de pîl heye. Ev jî li ser psîkolojiya me bandorên neyînî çêdike."
"Bila li gorî pêvajoyê tevbigerin"
Yildirim destnîşan kir ku ew bawerî bi pêvajoya ku Rêberê PKKê Abdullah Ocalan daye destpêkirin, tînin û axaftina xwe bi dawî kir:
"Ya herî girîng jî pêvajoyek didome û nêrîna dewletê ya li pêvajoyê ev e. Divê berî her tiştî birayê min û hemû girtiyên ku cezayê xwe temam kirine, tavilê bên berdan. Ji bo ku bawerî bi pêvajoyê çêbibe, divê baldar bin ji bo rewşa girtiyan. Em bawerî bi dewletê naynin. Ji ber ku ji Qanûnên Takrîr-î Sûkûnê, Dadgehên Îstîklalê, Dadgehên Ewlekariyê ya Dewletê û dadgehên bi destûrên taybet heta îro li ser Kurdan hiqûqeke cuda hatiye sepandin. Ji ber sepanên di pêvajoya aştiyê ya berê de, baweriyê nadin. Em bawerî bi pêvajoya ku rêzdar Ocalan daye destpêkirin, tînin. Em daxwaz dikin ku girtiyên nexweş tavilê bên berdan û dewlet jî li gorî ruhê pêvajoyê tevbigere."
Çi bûbû?
Yildirim di Sibata 1995an de hate girtin û ji aliyê Dadgeha Ewlehiya Dewletê ya Amedê (DGM) ve cezayê heta hetayê lê hate birîn.
Li ser daxwaza Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, di 15ê Adara 2015an de Yildirim di çarçoveya “Peywira sekreteryayê” de biribûn Girtîgeha Tîpa F a bi Ewlekariya Bilind a Îmraliyê. 9 roj piştre di 25ê Adarê de ji ber pirsgirêkên tenduristiyê yên weke dil û KOAH yên Yildirim, ew ji Îmraliyê anîbûn Girtîgeha Tîpa F a Boluyê.
Ji ber nexweşiya dil, Yildirim pêşî bo Girtîgeha Girtî ya Tîpa F ya Boluyê, paşê ji bo Girtîgeha Tîpa D ya Amedê û Tîpa T ya Odemişê hate veguhastin. Di 6ê Îlona 2018an de ji bo Girtîgeha Jimare 1 a Kiriklar hate veguhastin. Bi salan e bi "fermana Wezaretê" de di hucreya yekkesî de tê girtin.
Pirsgirêkên tenduristiyê yên Yildirim yên wekî fitiqa sitû, tansiyona bilind, nexweşiya dil a arteriosklerotîk, KOAH û nexweşiya demaran heye.
