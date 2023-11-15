TEGV 12 yıl sonra yine Diyarbakır’da: Gönüllü ağı örülüyor

TEGV, 12 yıl sonra tekrar Diyarbakır’daki çalışmalarına başladı. Bahreyn merkezli Bank ABC’nin desteğiyle kurulan TEGV Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi, 6 Kasım'da yapılan törenle çalışmalarına başladı.

Vakfın Diyarbakır’daki çalışmalarını TEGV birim yöneticisi Cengiz Bozdoğan ile konuştuk.

Bozdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik destekleyici çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Diyarbakır’da artan uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Bozdoğan, Sur ilçesinde açılan hizmet binalarının bu yönüyle Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki dezavantajlı ailelerin çocuklarına önemli bir imkân sağladığını söyledi.

Gönüllü ağı oluşturuluyor

TEGV, Diyarbakır’da gönüllü ağını yeniden örmeye çalışıyor. Kentin çeşitli yerlerinde açılan stantlarda TEGV’in çalışmaları hakkında bilgi verilirken, gönüllü adaylarına da ulaşmaya çalışılıyor.

10 haftalık eğitim programlarının yanı sıra, çocuklarda sanat, hijyen, okuma, matematik gibi birçok alanda farkındalık kazandırmayı amaçlayan kısa süreli etkinlikler de yaptıklarını anlatan Bozdoğan, kulüp etkinlikleri ve okul destek çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kulüp etkinlikleri, çocukların aktif katılımıyla ilgi duydukları alanlarda bireysel ya da grup olarak çalışmalar yürütmelerini ve ortaya bir ürün, bir performans çıkarmalarını hedefliyor. Okul destek çalışmaları ise çocukların okulda işledikleri ama daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları Fen, Matematik, Sosyal, Türkçe ve İngilizce konularında destek olmayı amaçlıyor.”

Çocuklar TEGV’de sigortalı

Cengiz Bozdoğan, ‘çocuk dostu’ olarak tasarlanan etkinlik mekânlarında çocukların geçirdikleri süreler boyunca bireysel sigorta kapsamında olduklarını ve TEGV mekânlarında gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerinin alındığını belirtti.

Bozdoğan ayrıca, yaptıkları protokoller kapsamında okullarda etkinlikler yapabildikleri gibi, çocukların okul saatleri içinde servislerle alınarak TEGV binalarında etkinliklere katılabildiklerini söyledi.

Birimin hedefleri

TEGV’in eğitim programları, alanında uzman eğitim danışmanları tarafından hazırlanıyor. Eğitim programlarını uygulayan gönüllüler, çocuklarla buluşmadan önce gerekli eğitim adımlarını tamamlıyor. Gönüllüler, önce Temel Gönüllü Eğitimi, sonra da uygulayacakları programların özel eğitimlerini alıyor.

Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi, “Matematik Eğlenerek Öğren” ve Fen Eğlenerek Öğren” etkinlikleriyle çocukların problem çözme ve bilimsel süreç becerileri kazandırmayı, “Düşler Atölyesi” ile çocukların sanatsal becerilerini açığa çıkarmayı hedefliyor.

TEGV’in hedefleri arasında ayrıca, “Okuyorum Oynuyorum: Yaratıcı Okuma” ve “Okuyorum Oynuyorum: Yaratıcı Yazma” etkinlikleriyle çocuklarda yaratıcı düşünmenin akıcılık, esneklik, orijinallik detaylandırma bileşenlerini geliştirmeyi, “Drama Atölyesi” ile de çocuklara sanata ve özellikle tiyatroya ilişkin olumlu tutum kazandırma bulunuyor.

Etkinlikler ‘çocuk dostu’ mekânlarda ve TEGV’in yaptığı protokoller kapsamında okullarda da yapılabiliyor. Bu etkinliklerin her biri 10 hafta sürüyor.

TEGV’in çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye intenet sitesinden ulaşabilirsiniz.

(BA/VC)