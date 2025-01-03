Tedavisi biten Akdeniz foku yavrusu Mersin'e gönderildi

Mersin'de sahilde bitkin halde bulunan ve Hatay'da tedavi gören Akdeniz foku yavrusu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Mersin'e gönderildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden (HMKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Anamur ilçesindeki Ören kumsalında 25 Aralık 2024'te hareketsiz halde bulunan dişi Akdeniz foku yavrusu, 30 Aralık 2024'te ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok ve Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ekiplerinin refakatinde Hatay'a getirildi.

HMKÜ bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan yaklaşık 14 kilogram ağırlığındaki Akdeniz foku yavrusu, sağlığına kavuştu.

Tedavisinin tamamlanmasıyla Mersin sahillerindeki yaşam ortamına gönderilmesine karar verilen fok yavrusu, ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ok'un refakatinde Mersin'e uğurlandı.

Akdeniz foku hakkında

Bilimsel adıyla Monachus monachus, fokgiller (Phocidae) ailesine ait, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan en nadir memelilerden biri. Akdeniz, Ege, Marmara ve Atlantik Okyanusu'nun bazı bölgelerinde yaşar ve toplam popülasyonunun 700-800 birey civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Yaşamak için özellikle insan faaliyetlerinin az olduğu, izole ve sessiz bölgeleri tercih eder. Beslenme alışkanlıkları arasında mürekkep balıkları, yengeçler ve diğer küçük deniz canlıları bulunur. Ancak yaşam alanları, deniz kirliliği, balıkçılık, turizm ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle giderek daralmaktadır.

Türe yönelik koruma çalışmaları Türkiye, Yunanistan, Fas ve Moritanya gibi ülkelerde yoğun şekilde sürdürülmektedir. Türkiye'de Akdeniz Koruma Derneği ve SAD-AFAG (Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu) bu konuda önemli rol oynar.



Özellikle Foça, Bodrum ve Kaş gibi bölgeler, Akdeniz foklarının üreme ve dinlenme alanları arasında öne çıkar. (TY)