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Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2025 13:35
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Tedavi edilmeyen hasta mahpus gözünü kaybetti

Katarakt dışında hipertansiyon, göz tansiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu gibi birçok hastalığı bulunan Ömer Yaman’ın sağlık durumu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tedavi edilmeyen hasta mahpus gözünü kaybetti

Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 70 yaşındaki ağır hasta mahpus Ömer Yaman, cezaevindeki sağlık hakkı ihlalleri nedeniyle sol gözünün görme yetisini kaybetti.

MA'dan Ceylan Şahinli'nin haberine göre, Katarakt tedavisi için hastaneye sevk edilmeyen Yaman, avukatlarıyla yaptığı görüşmede altı aydır tedavi görmediğini ve artık sol gözüyle hiçbir şey göremediğini belirtti.

Cezaevinde yaklaşık bir yıldır süren uygulamalara göre, mahpusların ağız içi arama dayatmasını kabul etmemesi halinde hastaneye sevk işlemleri yapılmıyor. Bu dayatmayı reddeden mahpuslar hem sağlık hizmetlerine erişemiyor hem de cezaevi idaresi tarafından disiplin cezalarına maruz bırakılıyor.

Katarakt dışında hipertansiyon, göz tansiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu gibi birçok hastalığı bulunan Ömer Yaman’ın sağlık durumu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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