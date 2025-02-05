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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2025 12:01
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2025 13:05
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TED'den eğitim yaşamı boyunca afet bursu

TED, 6 Şubat depremlerinde ebeveyn kaybı yaşayan öğrenciler için başlattığı kapsamlı afet bursu destek programını öğrencilerin eğitim yaşamları boyunca sürdürecek

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TED'den eğitim yaşamı boyunca afet bursu

Türk Eğitim Derneği (TED), 6 Şubat 2023’te başlayan Maraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden 5-18 yaş aralığındaki 692 öğrenciye eğitim yaşamları boyunca burs vermeyi sürdürecek.

TED’in 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı Kapsamlı Afet Bursu Destek Programı, maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için psikolojik, sosyal ve akademik yardımları da kapsıyor.

Saha çalışmaları

Öncelikli olarak psikososyal destek çalışmaları ile başlayan burs programı kapsamında öğrencilerin yüzde 94’ü psikolojik destek aldı.

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapan TED, psikolojik destek gereken çocukların ve ailelerin uygun travma merkezlerinde tedavi hizmetlerine erişmesini sağladı.

2024’te derneğin TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliğiyle Hatay’daki öğrencilere yönelik başlattığı psikolojik destek çalışmaları halen devam ediyor.

TED Genel Merkezi uzmanları ve gönüllülerinin yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında dernek, ülke genelinde 257 okulu ziyaret etti; öğrencilerin psikososyal, akademik ve maddi durumlarını takip etti.

TED, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne özel olarak hazırladığı, afet burslu öğrencilerin ve velilerinin yaşadıklarını paylaştıkları bir video hazırladı.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Türk Eğitim Derneği maraş depremleri 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı burs
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