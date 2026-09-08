Tecavüz sonucu oluşan gebeliklerin sonlandırılması için başvuru dilekçesi yayınlandı

Cinsel saldırı sonucu gebe kalan kadınların yasal süre ve süreçlerde karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan başvuru dilekçesi yayımlandı.

kürtajhakkım.org'un yayınladığı dilekçeyi Mor Çatı , Kadının İnsan Hakları ve Women on Web üyeleri hazırladı.

Cinsel saldırı sonrası hayatta kalan kadınların kürtaj hakkına erişimini kolaylaştırmak ve yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan başvuru dilekçesi yayınlandı.

Çalışma, cinsel saldırı sonucu oluşan gebeliklerin sonlandırılmasında yaşanan aksaklıkların hak ihlali olduğuna vurgu yapıyor.

20 Haftalık yasal süre

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "Çocuk Düşürtme" başlıklı 99. maddesinin 6. fıkrasına göre; kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, gebeliğin 20 haftadan fazla olmaması ve kadının rızasının bulunması şartıyla gebeliği sona erdirene ceza verilmiyor. İşlemin uzman hekimler tarafından hastane ortamında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi

Gebeliğin sonlandırılması sürecinde yaşanan gecikme ve engellemelerin hak ihlali oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) konuya ilişkin iki ayrı ihlal kararına atıfta bulunuldu. AYM kararlarında, sürecin zamanında işletilmemesinin kişinin "maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı" kapsamında ihlal oluşturduğu belirtiliyor.

Süreç nasıl işliyor?

Cinsel saldırı sonucu oluşan gebeliklerde izlenmesi gereken adımlar şu şekilde özetleniyor:

*Süreç; karakol, savcılık veya doğrudan hastaneye başvuru ile başlıyor ve adli makamlarca derhal soruşturma açılıyor.

*Savcılığın sevkiyle kadın doğum ve adli tıp uzmanları gebelik haftasını tespit ederek tıbbi rapor hazırlıyor.

*Gebeliğin 20 haftayı geçmemiş olması kaydıyla, mağdurun yazılı rızası alınarak savcılık veya hakimlik tarafından resmi kürtaj izni veriliyor.

*Tam teşekküllü bir hastanede gebelik güvenle sonlandırılırken, failin tespiti için gerekli adli DNA örnekleri de alınıyor.

Kürtaj hakkına erişimde sorun yaşayan kadınlar, adli makamlara sunmak üzere hazırlanan dilekçe örneğine ve ilgili AYM kararlarına kurtajhakkim.org adresi üzerinden erişebiliyor. Cinsel saldırı vakasının kolluk kuvvetlerine veya savcılığa bildirilmesinin ardından, süreçte yaşanabilecek aksaklıklarda bu dilekçeyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılabiliyor.

Dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

Artık kürtaj/gebeliğe son verme anayasal hak

(EMK)