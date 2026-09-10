TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.09.2026 10:45 10 Îlon 2026 10:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.09.2026 10:53 10 Îlon 2026 10:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Tebaxa 2026an bû meha herî germ a dîrokê

Navîniya germahiya rûyê erdê di Tebaxa 2026an de gihîşt 16,96 pileyan. Ev jî di dîroka tomaran de bû meha herî germ.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Tebaxa 2026an bû meha herî germ a dîrokê
Fotograf: NASA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serwîsa Guherîna Avhewayê ya Copernicusê (C3S) ya Yekîtiya Ewropayê (YE) amarên germahiya cîhanê yên meha Tebaxa 2026an eşkere kirin.

Li gorî amaran, meha tebaxê navîniya germahiya hewayê ya rûyê cîhanê 16,96 pile hatiye tomarkirin. Ev pile bi qasî 0,85 pileyan di ser navîniya germahiya tebaxê ya salên 1991-2020î re ye.

Germahiya ku Tebaxa 2026an hat pîvan germahiya Tîrmeha 2023yan (16,95 pile) derbas kir û bû meha herî germ a tomaran.

Meha borî germahiya cîhanê bi qasî 1,65 pileyan di ser navîniya serdema berî pîşesaziyê ya salên 1850-1900î re ma. Bi vî awayî, ji Mijdara 2025an vir ve cara yekem e ku di mehekê de zêdebûna germahiyê sînorê 1,5 pileyî derbas dike.

Demsala havînê ya ku mehên Hezîran, Tîrmeh û Tebaxê li xwe digire jî li seranserê cîhanê bi 0,69 pileyan ket ser navîniya salên 1991-2020î. Havîna 2026an tevî havîna 2024an di dîroka tomaran de bû havîna herî germ.

Rewşa li Ewropayê

Li seranserê Ewropayê navîniya germahiya meha Tebaxê 20,26 pile hat pîvan. Ev dane bi 1,10 pileyan li ser navîniya salên 1991-2020an e û Tebaxa 2026an bû 4emîn tebaxa herî germ a parzemînê.

Li Ewropayê germahiya navîn a demsala havînê 1,17 pileyan di ser asta asayî de bû. Li parzemînê piştî salên 2024 û 2022yan, havîna 2026an bû 3yemîn havîna herî germ.

Rojavayê Ewropayê jî rekora sala 2003yan li pey xwe hişt û havîna xwe ya herî germ dît.

Germahiya rûyê deryayan jî rekor şikand

Navîniya germahiya rûyê deryayan a li derveyî herêmên cemserê meha Tebaxê derket 21,07 pileyan û vê mehê gihîşt asta herî bilind. Mercên El Ninoyê yên ku li Okyanûsa Pasîfîk bi lez xurt bûn jî bandor li van germahiyên bilind kir.

Seroka Stratejiya Avhewayê ya Navenda Pêşbîniyên Hewa yên Serdema Navîn a Ewropayê (ECMWF) Samantha Burgessê li ser vê mijarê daxuyaniyek da û got:

"Tebaxa 2026an di tomarên avhewaya cîhanê de bû meheke awarte. Hem wekî tebaxa herî germ a heta niha, hem jî wekî meha herî germ ket dîrokê. Germahiya cîhanê 1,65 pileyan derket ser asta beriya Şoreşa Pîşesaziyê."

Samantha Burgessê da zanîn ku rekora germahiya rûyê deryayan û havîna herî germ a li Rojavayê Ewropayê nîşan didin ku guherîna avhewayê li atmosfer û zeryayan rûdanên tund ên avhewayê zêde dike û got:

"Bandorên van mercan li seranserê cîhanê ji aliyê civak, aborî û ekosîsteman ve zêdetir tên hestkirin."

(HA/AY)

*Beşeke wergerê ji Rûdawê hate girtin

Cihê Nûçeyê
Stenbol
germahî cîhan ekolojî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê