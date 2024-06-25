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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 13:28
3 dk Okuma

"Tea&Talk" yasak kararı mahkemede: Onur Haftası'nda polis ablukası

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zerrin Duralı, "Etkinlik on yıldır yapılıyor. Bu kez yasakladılar ve yasak kararına dair derneğe herhangi bir tebliğ yapılmadı. Yasaklama kararının tam olarak hangi kurum tarafından verildiği, içeriğinin ne olduğu ve hangi gerekçeye dayandığı bilinmiyor" dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
"Tea&Talk" yasak kararı mahkemede: Onur Haftası'nda polis ablukası
Fotoğraf: Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği'nin geçen yıl Onur Haftası’nda Kadıköy’de düzenlemeyi planladığı “tea&talk” etkinliğinin yasaklanması yargıya taşındı.

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Yaklaşık on yıldır süren ve İngilizce pratik konuşmayı da hedefleyen etkinlik, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından “kamu güvenliğini tehlikeye düşüreceği” gerekçesi ile yasaklanmıştı.

Derneğin yasağın kaldırılması talebi ile yaptığı başvuru üzerine dava, bugün Mahmetbey Adliyesi’nde 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

“Yasak kararı keyfi”

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zerrin Duralı, bianet’e yaptığı açıklamada, davada adliye içinde ve dışında çok sayıda polis bulunduğunu belirtti.

Duralı, “Mahkeme sonrasında da bizi takip ettiler. Etkinlik on yıldır yapılıyor. Bu kez yasakladılar ve yasak kararına dair derneğe herhangi bir tebliğ yapılmadı. Tebliğ kararını doğrudan etkinliğin yapılacağı mekâna gönderdiler. Yasak kararı, davalı idarenin internet sitesinde de yer almıyor. Yasaklama kararının tam olarak hangi kurum tarafından verildiği, içeriğinin ne olduğu ve hangi gerekçeye dayandığı bilinmiyor” dedi.

“Hukuka aykırı işlemler”

Duralı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 14.06.2023 tarihli yasaklama kararı ve Kadıköy Kaymakamlığı’nın bu kararı uygun görmesi sonucu etkinliği gerçekleştiremediklerini söyledi.  

Duralı duruşmada, bu durumun dernek faaliyetlerinin tüzüğüne uygun şekilde yapılmasını engellediğini ve menfaatlerinin ihlal edildiğini anlattı. “Davanın amacı, idari işlemin hukuka aykırılığının tespit edilerek iptal edilmesidir. Ayrıca bu karar, derneğin diğer faaliyetleri açısından da emsal teşkil edecek” dedi.

Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı

Derneğin avukatları da duruşmada, benzer davalardaki mahkeme kararlarına ve uluslararası sözleşmelere atıfta bulunarak, Anayasa’daki ilgili maddeleri hatırlattılar:

Anayasa Madde 10:

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Anayasa Madde 17:

“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”

Anayasa Madde 26:

“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”

Anayasa Madde 34:

"Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir."

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 8:

“Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 9:

“Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, dinini ya da inancını değiştirme özgürlüğünü ve ister tek başına isterse de başkalarıyla birlikte topluluk içinde, aleni ya da gizli olarak, ibadet etmek, öğretmek, uygulamak ve bunlara uymak şeklinde dinini ya da inancını açıklama özgürlüğünü içerir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 10:

“Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir."

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11:

“Herkes, barışçıl nitelikli toplanma özgürlüğü ve çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 14:

“Bu Sözleşmede düzenlenen haklardan ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, bir ulusal azınlığa mensup olma, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler gibi herhangi bir temelde ayrımcılık yapılmaksızın, güvence altına alınacaktır.”

Dava sonucunda, hukuka aykırı olduğu iddia edilen yasaklama kararının iptali talep ediliyor. Mahkeme, tüm itirazları dinledikten sonra dava sonra erdi. Yasak kararının iptal edilip edilmediği yönündeki kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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(EMK)

Onur Ayı etkinikleri Tea&talk lambda istanbul Lambdaistanbul Lgbti+ Dayanışma Derneği
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
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/haber/uganda-da-lgbti-lara-olum-cezasi-ongoren-yasa-meclisten-gecti-276106
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/haber/tihv-onur-haftasini-kutluyor-lgbti-lara-yonelik-nefret-tutumundan-vazgecin-263631
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/haber/onur-ayi-icin-aciklama-yapmak-isteyen-lgbti-lara-gozalti-262893
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