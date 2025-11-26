TDK, “2025 Yılının Kelimesi” için öneri sürecini başlattı

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek üzere yurttaşlardan öneri toplamaya başladı.

TDK'nin yaptığı açıklamada Türkçenin uluslararası kültür alanındaki konumunu güçlendirmek, Türkiye’nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek için kurumun internet sitesinde özel bir bölüm açıldı.

AA'nın geçtiği habere göre, öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık’a kadar ilgili bağlantı üzerinden kelime veya kavram önerilerini, gerekçeleriyle birlikte kuruma iletebilecek. Gönderilen tüm öneriler TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TDK ile Ankara Üniversitesi tarafından ilki 2024 yılında gerçekleştirilen “Yılın Kelimesi/Kavramı”nı halk oylamasıyla belirleme uygulamasının geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Kelime ve kavram önerileri, anket.tdk.gov.tr adresi üzerinden gönderilebiliyor.

(EMK)