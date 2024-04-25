TCMB politika faizini yüzde 50'de tuttu

Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı.

TCMB geçtiğimiz ay politika faizinin yüzde 50'ye çıkarılmasına karar vermişti.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'ye yükseltti

TCMB duyurusunda Mart'ta aylık enflasyonun ana eğiliminin "öngörülenden yüksek gerçekleştiği" ifade edildi.

Enflasyon düşmüyor: Yüzde 68

"Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler[in] yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmekte [olduğu]"kaydedildi. TCMB "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." dedi.

"Finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır"

TCMB duyurusunda "Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar[ın] önemli ölçüde sıkılaş[tığına]" değinildi.

"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinele[diğini]" vurguladı.

"Enflasyonda gerileme 2024'ün ikinci yarısında..."

Sıkı para politikasının "aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar" sürdürüleceği de belirtildi.

Buna karşılık "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu[nun] sıkılaştırılaca[ğı]" haber verildi ve "dezenflasyonun, 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceği" ileri sürüldü.

(AEK)