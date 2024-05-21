TCMB piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 43,64

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

9 Mayıs'ta yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıklayan Merkez Bankası bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Fatih Karahan "2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz." demişti

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Ancak, TCMB Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE gerçekleşme beklentisi yüzde 43,64. TCMB Mayıs enflsyon gerçekleşmeleri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Piyasa katılımcıları yıllık enflasyon

beklentisi yüzde 43,64

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

Aynı ankette katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde, TÜFE'nin ortalama yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00-39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Buna göre katılımcıların en büyük bölümünün 12 ay sonra TÜFE'de artışın yüzde 40'ın altında gerçekleşeceği öngörüsünü paylaştıkları anlaşıldı.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

Aynı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde TÜFE'nin ortalama yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Yani katılımcıların yarıya yakını iki yıl sonra enflasyonun yüzde 24'ün altına ineceği görüşünde birleşti.

Faiz beklentileri

Anket katılımcılarının BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

(AEK)