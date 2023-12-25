TCMB Aralık enflasyon beklentisi yüzde 65,39, dolar kuru 29,62 TL

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık'taki enflasyon gerçekleşme rakamlarının 3 Ocak 2024'te açıklanması beklenirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 71 katılımcı tarafından yanıtlanan 2023 Aralık Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

2024'te enflasyon ve dövizde durum aynı kalacak

En önemli iki gösterge olan enflasyon ve döviz kurunda yıl sonu itibariyle tahminler, enflasyonun yüzde 65,39 ve TL/Dolar paritesinin 29,62 olarak, önceki döneme göre belirgin bir değişiklik göstermeksizin gerçekleşeceğini gösteriyor. 2024 beklentileri de daha iyimser değil. Bu koşullarda ekonomi yönetiminin yurttaşların yaşantısında 2024'te, 2023'e göre herhangi bir iyileşme öngörmediği görülüyor.

Yıllık enflasyon beklentileri

Buna göre, anket katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00TL iken, bu anket döneminde 29,62TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62TL iken, bu anket döneminde 39,46TL olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

(AEK)