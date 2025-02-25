TCMB anketinde piyasa katılımcıları 2025 Şubat ve yıl sonu TÜFE beklentilerini yükseltti

Piyasa aktörlerinin enflasyon beklentilerini değerlendirmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Şubat Piyasa Katılımcıları Anketi İstatistikleri sonuçları yayımlandı.

Enflasyon gerçekleşmelerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'ünde paylaşıyor. Şubat enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi saat 10.00'da belli olacak. TÜİK'in enflasyon sepetinin açıklanmaması sendikaların TÜİK rakamlarına güvenmemelerinin en önemli nedeni. Sendikalar ve eleştirel yorumcular bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGRUP) enflasyon ölçümlerinin halkın hissettiği enflasyonu yansıttığını düşünüyor.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 1,25 artışla yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi. 12 ay sonrası, yani Şubat 2026 TÜFE beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,72 ve yüzde 17,26 olarak gerçekleşti.

Anket nasıl düzenlendi?

2025 Şubat Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar TCMB tarafından katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anketi bankalardan 29, banka dışı finansal sektörden 23, finansal sektörden toplam 52 katılımcı, reel sektörden 17 katılımcı genel toplamda 69 katılımcı yanıtladı.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL iken, bu anket döneminde 42,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

(AEK)