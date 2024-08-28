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Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 11:00
2 dk Okuma

YEMEKLİ VAGON İHALESİ

"TCDD ihaleleri, kamudaki diğer ihalelerde olduğu gibi adrese teslim"

TCDD, ana hat trenlerinin yemekli vagonlarının işletmesi ve trenlerdeki içecek-yiyecek satışı için ihaleye çıktı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Başkanı Tonguç Özkan "Özelleştirme yurttaşın cebine yansıyor" dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
"TCDD ihaleleri, kamudaki diğer ihalelerde olduğu gibi adrese teslim"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, ana hat trenlerinde yemekli vagonlarının iki yıllığına kiralanması için ihale açtı.

Resmi Gazete'de 26 Ağustos'ta yayımlanan ihale ilanına göre teklif kapalı zarf yöntemiyle yapılacak.

İhaleye çıkılan Pamukkale, Ankara, Güney, Van Gölü ve Doğu Ekspresi ile 4 Eylül Mavi, İzmir Mavi ve Konya Mavi trenlerinin toplam muhammen bedeli 6 milyon 179 bin 904 TL.

İhaleyi alan firma hem yemek vagonunu işletecek hem de trenlerde satış yapabilecek. İhaleye son başvuru ise 6 Eylül 2024.

"Yurttaşın cebine yansıyor"

TCDD’nin çıktığı ihale ile ilgili bianet'e konuşan KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Başkanı Tonguç Özkan, "Özelleştirme yurttaşın cebine yansıyor" dedi.

Özkan’a göre trenlerde yiyecek içecek hizmetlerinin özellştirilmesi yurttaşların trenlerde daha pahalıya hizmet almasına neden oluyor:

Özelleştirme TCDD’nin ismi oldu. Kondüktör (yolcu trenlerinde biletleri denetleyen kişi) hizmetini bile taşeronlaştırdı. Bunlar senelerdir itiraz ettiğimiz konular ve birer birer özelleştirildiler. Yemekli vagonların özelleştirilmesi de bunun bir parçası. TCDD artık sadece işletmecilik yapıyor.

Sonuç olarak özelleştirmeler böylesi bir krizde yurttaşın cebine yansıyor. İhaleyi alan firma TCDD’ye ödediğininin üzerine kârını koyuyor. Hem ürünlerini daha pahalıya satıyor hem de personelini düşük ücretle çalıştırılıyor.

TCDD ihaleleri de kamudaki diğer ihalelerde olduğu gibi adrese teslim yapılıyor.

Önceki ihale 'adrese teslim'

TCDD, trenlerde COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verilen yiyecek-içecek servisini 20 Aralık 2021’den itibaren kademeli olarak başlattı.

Yaklaşık bir sene sonra da yiyecek-içecek servisini özelleştirmek için ihale açtı. 12 Kasım 2022’den itibaren de ana hat trenlerinin yemekli vagonları özel şirketler tarafından işletilmeye başladı.

İhale, 3 milyon 571 bin TL bedelle Aykar İnsan Kaynakları Temizlik İnşaat Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne gitti. Aynı şirket, 2016-2021 yılları arasında TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nden 10 ihale alırken, şirketin sahibi Selahattin Baykara ise kendi adıyla ve ortak girdiği ihalelerle birlikte aynı dönemde toplam 17 ihale almıştı. Baykara, bu ihalelerden toplam 14 milyon 446 bin TL kazandı.

Aykar, Ekim 2016’da Selahattin Baykara tarafından İzmir’de 50 bin TL sermaye ile kuruldu. TCDD’nin yemekli vagon ihalesini almasının ardından Ankara’da şube açtı. Sermayesini 1 milyon 500 bin TL’ye yükseltti. Şirket son sermaye artırımını da Ocak 2024’te yaptı ve 3 milyon 500 bin TL’ye çıkarttı.

Baykara ile TCDD müdürü okey masasında

Şirketin sahibi Selahattin Baykara'nın, 2021 yılında dönemin TCDD 3. Bölge Müdürü Ergün Yurtçu ile okey masasındaki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

(HA)

Aykar tcdd özelleştirme BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yemekli vagon kamu ihaleleri
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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