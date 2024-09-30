TBMM’de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tatil bitiyor. Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yarından (1 Ekim) itibaren yeniden başlayacak

Genel Kurul saat 15.00’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta Genel Kurul’a hitap edecek. Akşam da Meclis’te bir resepsiyon olacak.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini ise 2 Ekim Çarşamba günü yapacak. Meclis’te yeni yasama yılının yoğun geçmesi bekleniyor. Milletvekillerinin önünde birçok konu var.

Anayasa tartışmasından Can Atalay’a, bütçeden etki ajanlığına, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'den dijital platformları düzenleyecek olan rekabet yasasına kadar tartışma ve yasalar milletvekillerinin önüne gelecek. Ayrıca Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasındaki birleşme de masada.

TBMM 2024'ü kapattı

Genel Kurul’da ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçen yasama yılında birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek.

Meclisin ikinci mesai gününde gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine enflasyon ve para politikası çerçevesinde sunum yapacak.

Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

Çalışmalarını tamamlayan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu ile TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporlar da Genel Kurul gündemine alınarak görüşülecek.

Meclis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kanuni düzenlemeler gerektiren reformlar için de mesai yapacak.

Ekim’in sonuna doğru 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlanacak. Teklif ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek. Komisyonda Sayıştay raporlarının müzakereleri de yapılacak. Burada sert tartışmaların yaşanması bekleniyor.

Etki ajanlığı yeni yargı paketine girer mi?

AKP, geçen yasama yılından kalan bazı tartışmalı düzenlemeleri yasalaştırmayı planlıyor.

Bu çerçevede, geçen yasama döneminde gündeme gelen ancak tepkiler üzerine 9. Yargı paketinden çıkartılan ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak anılan, casusluk suçunun kapsamını genişleten düzenleme de yeniden gündeme gelebilir.

(HA)