TBMM’de TİP'li vekil Ahmet Şık'a saldırı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “yok hükmünde” kararının ardından bugün olağanüstü toplandı.

Toplantıda AYM kararının ele alınıp Atalay’ın vekilliğinin iade edilmesi bekleniyor.

AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı.

CHP’li Gökhan Günaydın, Meclis başkanvekilliği sırasının CHP’li Gülizar Biçer-Karaca’da iken, bugünkü oturumu “usulsüz” bir şekilde AKP’li Bekir Bozdağ’ın yöneteceğini söylemişti.

Şık: Haysiyetiniz yok

Meclis kürsüsündeki konuşmasında bu usulsüzlüğe dikkat çekmek isteyen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Bir tespitle başlayacağım. Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya da gerek yok. Hakikat her zaman acıdır,” dedi.

Şık’ın konuşmasının ardından AKP sıralarından yükselen sesler ve hakaretler nedeniyle Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi. Toplantıya devam etmek için altıncı oturumun açılması bekleniyor.

O esnada AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye saldırarak Şık’a yumruk attı.

AKP'li Özalan aynı zamanda 'TBMM İdare Amiri' görevi yürütüyor. TBMM İdare Amirleri'nin görev tanımında "sükun ve düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağlanması" bulunuyor.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Meclis’ten yaptığı canlı yayında AKP’li milletvekillerinin saldırısı esnasında DEM Parti’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’in de kaşının patladığını duyurdu.

Halk TV canlı yayınına katılan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "İyiyim. Kaşım açılmıştı, yakınlaştırdık bir striple. Şu an bir sorun yok. Çok açık ve net söyleyelim: Önceden planlanmış ve kurgulanmış bir saldırıydı. Bu öyle münferit bir saldırı değil," dedi.

DEM Parti'den açıklama

DEM Parti, TBMM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaralanmasıyla ilgili açıklama yaparak şöyle dedi:

"Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz.

"Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak!"

Olağanüstü toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katılırken MHP katılmadı.

Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise toplantıyı izlemek için TBMM Genel Kurul Salonu'na geldi. Özel'in ayağında ortopedik destek olduğu görüldü. (TY)