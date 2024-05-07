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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 13:18
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TBMM’de Özel-Bahçeli görüşmesi

CHP lideri Özgür Özel, TBMM’de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 45 dakika süren görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBMM’de Özel-Bahçeli görüşmesi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grubu’nu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Özel’e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel’i makam odası önünde karşılayan Bahçeli’ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

45 dakika süren görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli, “Görüşme nasıl geçti?” sorusuna “Açıklamayı genel başkan yapacak” yanıtı verdi.

NTV’nin haberine göre, Özgür Özel’in Devlet Bahçeli’ye mesir macunu ve tespih; Bahçeli’nin ise Özel’e özel bir tabak hediye etti.

Görüşme talebinin, CHP lideri Özel’den geldiği belirtildi. İki ismin ekonomi, emekli maaşları, yeni anayasa tartışmaları ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıkları ele aldığı tahmin ediliyor.

7 yıl sonra ilk görüşme

Özel’in Bahçeli’ye gerçekleştirdiği ziyaret, 7 yıl sonra bir ilk niteliğinde.

En son Ocak 2017’de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etmişti.

Görüşmeye, o dönem CHP grup başkanvekili olan Özgür Özel de katılmıştı.

Özel, geçen hafta da Erdoğan’la görüşmüştü

Ankara bir süredir, kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Özel, geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

Erdoğan’ın da CHP’ye iade-i ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

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