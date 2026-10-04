TBMM’de bu hafta: Yeni yasama yılı ‘Kızılay’ teklifiyle başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem’in 5. Yasama Yılı 6 Ekim Salı günü başlayacak.

TBMM Genel Kurulu’nun gündeminin ilk sırasında, geçen yasama yılında Meclis’e sunulan ancak görüşülemeyen “Türk Kızılay Kanunu Teklifi” bulunuyor.

Muhalefet partilerinin kamuoyunda “fon krizi” olarak tartışılan konuya ilişkin araştırma önergelerini de Genel Kurul gündemine taşıması bekleniyor.

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Bazı alımlar Kamu İhale Kanunu dışında tutulacak

Dokuz maddelik “Türk Kızılay Kanunu Teklifi”, Kızılay’ın görev ve yetkilerinin yanı sıra hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Teklif, afet ve acil durumlar ile afetlere hazırlık ve olağanüstü dönemlerde yapılacak bazı alımları “stratejik nitelikte alım” kapsamına alıyor.

Düzenleme kabul edilirse ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınmaya yönelik bazı ürün ve hizmetler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadan doğrudan Kızılay’dan ya da Kızılay’ın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletme ve şirketlerden temin edilebilecek.

Teklif ayrıca Kızılay’a uluslararası sözleşmelerle tanınan bazı hak ve yükümlülüklerin başka bir tüzel kişilik tarafından kullanılamamasını öngörüyor. Kızılay, düzenlemeye göre “Türkiye Kızılay Derneği”, “Türkiye Kızılay Cemiyeti”, “Kızılay Derneği”, “Kızılay Cemiyeti” ve “Kızılay” adlarını da kullanabilecek.

Sosyal yardım verileri Kızılay’la paylaşılabilecek

Teklifin bir başka maddesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın elindeki sosyal yardım verilerinin Kızılay’la paylaşılmasına ilişkin.

Düzenlemeye göre Bakanlık, yardımların aynı kişilere birden fazla kez verilmesini önlemek ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla bu verileri yapılacak bir protokol kapsamında Kızılay’a aktarabilecek. Veri erişiminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilmiş kişilerle sınırlı tutulması öngörülüyor.

Teklif ayrıca Kızılay’ın ticari amaç taşımadan ithal edeceği bazı bilimsel ve tıbbi cihazlar ile sağlık ürünlerini gümrük vergisinden muaf tutuyor. Afet, savaş ve çatışma dönemlerinde görev bölgesinde çalışan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi de düzenlemeler arasında.

Merkez Bankası Başkanı Karahan sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da 6 Ekim’de toplanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası Kanunu kapsamında bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak.

Dijital konaklama platformları komisyonda

Meclis’in bir başka gündem maddesi “Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi” olacak. Airbnb ve Booking gibi yurt dışı merkezli platformlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülecek

Teklif, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi almasını zorunlu kılıyor. Düzenleme kabul edilirse halen faaliyet gösteren platformların da yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde izin belgesi alması gerekecek.

ANKA, düzenlemenin Türkiye’den erişimi uzun süredir kısıtlı olan Booking’in Bakanlık denetiminde yeniden faaliyet gösterebilmesinin önünü açacağını aktardı. Teklif ayrıca yabancı platformların Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na on binde 7,5 oranında turizm payı ödemesini öngörüyor.

Platformlar, izin belgesi kapsamı dışındaki faaliyetlerde bulunamayacak ve düzenleme kapsamındaki işlemlerini bu faaliyetler için kullandıkları elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütmek zorunda olacak.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması, AKP’nin grup toplantısının ise 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

(VC)