TBMM’de bu hafta da yoğun. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı, perşembe günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek. Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yanı sıra 2027 Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri oylanacak. Böylece, 27 Ekim’de başlayan bütçe görüşmeleri bir ayın ardından tamamlanmış olacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda salı günü 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yılı raporunun sunulduğuna dair Sayıştay Tezkeresi ele alınacak.

Milli Savunma Komisyonu’nda çarşamba günü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak.

Konaklama Platformları'na ilişkin yasa görüşülecek

Genel Kurul’da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ortamda yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki zemine kavuşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu platformların faaliyet alanlarının belirlenmesi, sektörde adil rekabet koşullarının tesis edilmesi, bu platformlara Bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi, Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi, yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımların düzenlenmesi, Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili kılınması öngörülüyor.

Teklif, yabancı dijital konaklama platformlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alma zorunluluğu getiriyor. Türkiye’de tüketicilere hizmet sunan yabancı platformların faaliyetleri izin, kayıt ve denetim kapsamına alınacak. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye’den Booking’e erişim sağlanmaya başlanacak.

Dışişleri Komisyonu'nda gündem ABD ve İsrail ilişkileri

Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Dışişleri Bakanlığı komisyon üyelerine “ABD ve İsrail'deki Seçim Sonuçlarının İkili İlişkilerimize ve Bölgesel Gelişmelere Etkisi” konulu bilgilendirme yapacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ayrıca “APEC Çerçevesinde Gerçekleştirilen Üçlü Zirvenin ve Zirvede Alınan Kararların Bölgesel ve Küresel Gelişmelere Etkisi” konulu sunum gerçekleştirecek.

Komisyon gündeminde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Ticarette Teknik Engeller Faslında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak 7 Mayıs 2025 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden 1 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasındaki Teknik Destek Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Avrupa Haberleşme Ofisi (ECO) Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile ilgili uygun bulma kanun teklifleri bulunuyor.

KİT Komisyonu’nda bu hafta Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Bağlı Kuruluşları’nın hesapları incelenecek.

Siyasi partilerin grup toplantılarının salı ve çarşamba günleri yapılması planlanıyor.

(HA)