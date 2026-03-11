TBMM’de bayram düzenlemesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çalışma takviminin Ramazan Bayramı’na göre düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre, bu hafta Genel Kurul’un cuma günü de çalışması, görüşmeleri süren kanun tekliflerinin tamamlanmasının ardından Meclis’in gelecek hafta tatil edilmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu normal takvimde salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanıyor. Ancak bayram arifesinin Genel Kurul’un çalışma günü olan 19 Mart Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle o gün toplantı yapılmayacak.

AKP önerge verecek

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların 16–20 Mart tarihleri arasında ara tatile girmesi de dikkate alınarak Meclis çalışmalarının bu hafta tamamlanması planlanıyor. Bu doğrultuda Meclis’in gelecek hafta tatil edilmesine ilişkin önergenin AKP tarafından verilmesi bekleniyor.

Planlanan çalışma düzenine göre TBMM Genel Kurulu bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günlerine ek olarak cuma günü de mesai yapacak.

Gelecek hafta tatil edilecek

Genel Kurul’da halen görüşmeleri süren ve 21 maddesi kabul edilen Milli Parklar Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin bu hafta tamamlanması hedefleniyor.

Söz konusu teklifin yasalaşmasının ardından, kripto varlıklardan vergi alınması, bedelli askerlik ücretinin artırılması, pırlanta gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınması ve afet konutlarının peşin satışında indirim yapılması gibi düzenlemeleri içeren başka bir kanun teklifinin de görüşülmesi planlanıyor.

Bu tekliflerin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nun gelecek hafta tatil edilmesi bekleniyor.

(AB)