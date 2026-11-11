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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 17:30 11 Kasım 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 17:41 11 Kasım 2026 17:41
Okuma Okuma:  1 dakika

TBMM’de Abhazya Dostluk Grubu kuruluyor

17 Kasım Salı günü Yeni Parti, Saadet Partisi, DEM Parti, DEVA, EMEP, TİP ve Yeni Yol’dan milletvekilleri Abhazya için bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TBMM’de Abhazya Dostluk Grubu kuruluyor
Fotoğraf: Anna Gritsevich / sochi1.ru
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Abhazya’ya yönelik uluslararası izolasyon, ambargo ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla faaliyet yürüten Abhazya’nın İzolasyonuna Son İnisiyatifi, farklı siyasi partilerden milletvekillerinin katılımıyla “Abhazya Dostluk Grubu”nun kurulacağını açıkladı.

Grubun kuruluşu için 17 Kasım Salı günü Ankara’da bir program düzenlenecek.

Programa Yeni Parti, Saadet Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Yeni Yol’dan milletvekilleri katılacak.

İlk açıklama Meclis’te yapıldı

Dostluk Grubu’nun kuruluşuna giden süreçte farklı siyasi partilerden milletvekilleri 5 Ağustos’ta TBMM’de, Abhazya İçin İzolasyona Son İnisiyatifi’nin çağrısıyla ortak bir basın açıklaması yapmıştı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Mersin Milletvekili Perihan Koca, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Yeni Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ile Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ katıldığı açıklamada milletvekilleri, Abhazya’ya yönelik izolasyon politikalarının sona erdirilmesi için parlamenter düzeyde ortak çağrıda bulundu.

Türkiye’nin Abhazya tarafından verilen pasaportları seyahat belgesi olarak kabul etmesini ve Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan deniz ve hava ulaşımının başlatılmasını talep etti.

TBMM’de “Abhazya’ya izolasyona son” çağrısı
TBMM’de “Abhazya’ya izolasyona son” çağrısı
6 Ağustos 2026

(HA)

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İstanbul
Abhazya
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22 Ağustos 2009
/yazi/bagimsizliktan-sonra-abhazya-ve-guney-osetya-yi-anlamak-116576
Abhazyalı sanatçı Batal Capua’nın eserleri Ankara’da sergilenecek
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/haber/abhazyali-sanatci-batal-capuanin-eserleri-ankarada-sergilenecek-323061
Abhazya Başkan Seçimi Kadıköy Sandığı'na Polis Müdahalesi
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/haber/abhazya-baskan-secimi-kadikoy-sandigi-na-polis-mudahalesi-158059
Abhazya, gözlemci üye olmak için Birleşmiş Milletler’e başvurdu
19 Şubat 2022
/haber/abhazya-gozlemci-uye-olmak-icin-birlesmis-milletler-e-basvurdu-258001
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/haber/abhazya-icin-imza-kampanyasi-pasaportlarin-taninmasi-ve-dogrudan-ulasim-talebi-324023
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/haber/tbmmde-abhazyaya-izolasyona-son-cagrisi-322286
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26 Ağustos 2008
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12 Ağustos 2008
/haber/rusya-abhazya-uzerinden-gurcistan-a-girdi-108942
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14 Şubat 2025
/haber/turkiye-bir-kez-daha-abhazya-secimlerine-mudahale-ediyor-304553
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