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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 09:53
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 09:56
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TBMM tatile geç gidiyor

İç Tüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, çalışmalarına devam edecek. Karar AKP’nin Salı günü TBMM’nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin kabul edilmesiyle alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBMM tatile geç gidiyor
Fotoğraf: Fatih Kurt / AA

TBMM’nin çalışma süresi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla uzatıldı.

İç tüzük gereği TBMM’nin 1 Temmuz’da tatile girmesi gerekiyordu. AKP, Salı günü TBMM’nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi vermişti.

Karara göre TBMM tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Bu süre içinde TBMM’de aralarında vergi paketi, 9. Yargı Paketi, Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini içeren kanun ve kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yasa tekliflerinin görüşülmesi bekleniyor.

Türk Sivil Havacılık Yasası ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi de bu süre içinde TBMM gündemine gelebilir.

TBMM’nin gündemdeki düzenlemeleri görüştükten sonra Temmuz sonunda tatile girmesi bekleniyor.

(HA)

TBMM Meclis
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