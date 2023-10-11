TBMM, RTÜK'e yeni üye seçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündeminde RTÜK üyeliği seçimleri vardı.

Genel Kurulda AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK’te 18 Ekim 2023’te başkanlık seçimi yapılacak.

RTÜK hakkında

RTÜK radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 1994’te kuruldu.

Günümüzde Üst Kurul, dokuz üyeden oluşuyor. Üyelerin parti kontenjanlarına göre dağılımı, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin milletvekilli sayısına göre belirleniyor ve üyeler Meclis’te yapılan oylamayla seçiliyor.

Üyelerin görev süresi altı yıl olmakla birlikte üyelerden üçte biri iki yılda bir yenileniyor ve üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçiyor.

RTÜK yönetiminde şu anda AKP kontenjanından beş, CHP kontenjanından iki, HDP/Yeşil Sol Parti ve MHP kontenjanından seçilen birer üye bulunuyor.

Kararlar bu üyelerin oylarıyla alınıyor. Ancak HDP kontenjanından seçilen üye Ali Ürküt, kamuoyunda “Kobani Davası” olarak bilinen dava kapsamında tutuklu bulunduğu için Eylül 2020 tarihinden bu yana toplantılara dolayısıyla karar alma sürecine dahil olamıyor.

Üst Kurul, özellikle son yıllarda almış olduğu kararlarla eleştirilerin odağında. Üst Kurul 2013-2022 arasında idari para cezasına yönelik 15 bin 678 karar aldı. Bu kararlarla 3 bin 487 medya kuruluşuna toplamda 443 milyar 178 milyon 623 bin 54 TL para cezası kesti. RTÜK’ün sadece 2022’de kestiği ceza miktarı 71 milyon 251 bin TL.

2023’ün ilk altı ayında iktidara yakın yayıncılık yapan televizyon kanallarına neredeyse hiç para cezası verilmedi. Ancak muhalif yayın çizgileriyle bilinen Halk TV, KRT, Tele 1, FOX TV ve Flash Haber’e toplamda 20 milyon 649 bin 194 TL idari para cezası yaptırımı uygulandı.