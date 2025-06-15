ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Haziran 2025 14:06
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2025 14:15
2 dk Okuma

TBMM'nin denetim yetkisine tırpan: Soru önergeleri yanıtlanmadı

TBMM'de toplam 82 bin 794 soru önergesinin 26 bin 841'ine yanıt verilmediği ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TBMM'nin denetim yetkisine tırpan: Soru önergeleri yanıtlanmadı

TBMM’nin etkisi, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından giderek azaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yetkileri elinden alınan TBMM'nin denetim görevi de tırpanlandı.

Birgün'ün haberine göre meclis’in 27’inci Yasama Dönemi’nde verilen 82 bin 794 yazılı soru önergesinin yalnızca 10 bin 724’üne yasal süre içinde yanıt verildi. Toplam 82 bin 794 soru önergesinin 41 bin 930’unun yanıtları ise ancak yasal süre aşıldıktan sonra verilebildi. Toplam 26 bin 841 soru önergesi ise cevapsız bırakıldı.

Özel: Şeffaf olun, Kürt sorununu Meclis'e getirin
Özel: Şeffaf olun, Kürt sorununu Meclis'e getirin
15 Nisan 2025

TBMM'nin denetim işlevinden giderek uzaklaştırıldığını ortaya koyan süresi içinde cevaplandırılmayan soru önergeleri, Meclis gündemine taşındı. DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanmamasına yönelik bakanlıklara soru önergesi verdi. Akın’ın soru önergesi verdiği altı bakanlıktan beşi, soru önergelerini yine yasal süre içinde yanıtlayamadı.

Milli Savunma Bakanlığı: Soru önergelerinin bakanlığımıza ulaşmasını müteakiben ilgili bilgi ve belgeler ivedi bir şekilde koordine edilerek yazılı soru önergelerine mümkün olan en kısa sürede cevap verilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yanıt, yasal süre aşıldığı için henüz Meclis’e ulaştırılmadı.

Ticaret Bakanlığı: Bakanlığımızın çalışmalarının yoğunluğu ve bilgilerin temini kapsamında geçen süre nedeniyle zaman zaman yazılı soru önergelerine süresi geçtikten sonra cevap verilebilmektedir.

Bazı bakanlıklar hiç yanıt vermedi

Soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanmamasına yönelik soru önergesine bazı bakanlıkların ise hiç yanıt vermemesi dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, soru önergelerine yanıt göndermedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti TBMM ibrahim akın
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git