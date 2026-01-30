ENGLISH KURDÎ
Okuma:  1 dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Washington'a DEM'i evde bırakarak gitmek istiyor

TBMM Dışişleri Komisyonunun ABD’ye yapacağı ziyarete AKP, MHP ve CHP'li üyeler davet edilirken DEM Partili üyelerin dışlanması tartışma doğurdu. Sayıca MHP’den daha güçlü olan DEM Parti’nin temsilden dışlanmasının içtüzükten kaynaklanan bir gerekçesi yok.

BİA Haber Merkezi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay/Fotoğraf: AA

TBMM Dışişleri Komisyonunun 9-14 Şubat arasında ABD’ye yapacağı ziyarette, komisyonun DEM Partili üyelerinin dahil edilmediği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Komisyonunun CHP, AKP ve MHP’li üyelerinden oluşan heyete, DEM Partili üyelerin dahil edilmemesi kararı Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın inisiyatifiyle alındı.

TBMM İçtüzüğünde komisyonların heyet teşkilinde nasıl bir yol izleneceğine dair açık bir hüküm bulunmuyor.

Teamüle göre, Komisyonlardaki görevlendirmelerde partilerin TBMM'deki üye sayısına "yaklaşık uygunluk" gözetiliyor. Heyet sayısı daraldıkça sandalyelerin iktidar/ana muhalefet eksenine yaklaşması da bir genel eğilim. Ancak, MHP teknik olarak ne iktidar ne  muhalefet partisi olduğundan ABD seyahati heyetine MHP'den üye alınıp DEM Parti'nin dışarıda bırakılması, bu daraltılmış yorumla da bağdaşmıyor.

Öte yandan TBMM teamüllerine göre, Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın DEM Parti'ye yönelik "ayrımcı" uygulamasının önümüzdeki günlerde TBMM'de temsilde adalet konulu bir tartışmaya yol açmasıysa kaçınılmaz görünüyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
TBMM dışişleri komisyonu MHP dem parti Fuat oktay abd
