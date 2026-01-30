TBMM Dışişleri Komisyonu Washington'a DEM'i evde bırakarak gitmek istiyor

TBMM Dışişleri Komisyonunun 9-14 Şubat arasında ABD’ye yapacağı ziyarette, komisyonun DEM Partili üyelerinin dahil edilmediği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Komisyonunun CHP, AKP ve MHP’li üyelerinden oluşan heyete, DEM Partili üyelerin dahil edilmemesi kararı Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın inisiyatifiyle alındı.

TBMM İçtüzüğünde komisyonların heyet teşkilinde nasıl bir yol izleneceğine dair açık bir hüküm bulunmuyor.

Teamüle göre, Komisyonlardaki görevlendirmelerde partilerin TBMM'deki üye sayısına "yaklaşık uygunluk" gözetiliyor. Heyet sayısı daraldıkça sandalyelerin iktidar/ana muhalefet eksenine yaklaşması da bir genel eğilim. Ancak, MHP teknik olarak ne iktidar ne muhalefet partisi olduğundan ABD seyahati heyetine MHP'den üye alınıp DEM Parti'nin dışarıda bırakılması, bu daraltılmış yorumla da bağdaşmıyor.

Öte yandan TBMM teamüllerine göre, Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın DEM Parti'ye yönelik "ayrımcı" uygulamasının önümüzdeki günlerde TBMM'de temsilde adalet konulu bir tartışmaya yol açmasıysa kaçınılmaz görünüyor.

(AEK)