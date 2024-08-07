TBMM Dijital Mecralar Komisyonu "Instagram" gündemiyle toplanıyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, , Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AA’ya konuşan Yayman, "Bu hafta içinde veya önümüzdeki haftanın başında 'Instagram' gündemiyle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak" dedi.

61 barodan açıklama: Instagram derhal erişime açılmalı

Müzakerelerin devam ettiğini belirten Yayman, şöyle devam etti: "'Instagram bugün açıldı' ya da 'Instagram şu saat açılıyor' şeklindeki ifadeler beklentiyi daha da yükseltiyor. Tarafların farklı bir psikoloji içerisine girmesine yol açıyor. Eğer Instagram hemen açılacaksa neden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taleplerine uyma noktasında öyle davransın? Bir müzakere yürütülüyor. Bir 'dijital diplomasi' yürütülüyor. Bu dijital diplomasi tabiatı gereği biraz daha sonuç odaklı olmayı, ekranlardan uzak bir biçimde bu konunun ele alınması gerekiyor. Instagram'ın ve Meta'nın Türkiye'deki kurallara uyduğu takdirde bu meselenin çok daha kolay bir biçimde çözüleceği kanaatindeyim."

Instagram yasağı sürüyor, uzlaşma sağlanamadı

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna yapılan toplantı çağrısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Komisyon başkanı olarak milletvekillerimiz ile görüşüyorum. En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında Instagram gündemiyle veya dijital gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak. TikToku 4 defa dinledik. Diğer ağ sağlayıcılarını da dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Dijital müzakerenin en önemli şartının bu görüşmeler olduğuna inanıyoruz. Meta yetkililerini daha önce dinledik. Komisyon üyelerimiz milletvekillerimiz Meta yetkilileri de gelsin derlerse de onları da davet edeceğiz. Şu anda böyle bir talep yok."

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den Instagram gündemli toplantı talebi

Muhalefet toplantı talep etmişti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyesi milletvekilleri, dün (6 Ağustos) Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili komisyonun 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etmişti.

(RT)