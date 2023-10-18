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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 00:24
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:46
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TBMM'DEN ORTAK TUTUM

TBMM'deki tüm parti grupları Gazze'deki hastane katliamını kınadı

Ortak bildiriyle Gazze'deki hastane katliamını "insanlık suçu" olarak kınayan TBMM'deki AKP, MHP, CHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları dünya parlamentolarını harekete geçmeye çağırdı

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/tbmm-deki-tum-parti-gruplari-gazze-deki-hastane-katliamini-kinadi.jpg

TBMM'de grubu bulunan AKP, MHP, CHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Grup başkanvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki hastane katliamının ardından yayımlanan bildiride, İsrail'in eylemi "insanlık suçu" olarak kınanırken "dünya parlamentoları, uluslararası toplum ve kuruluşları, tutum ve  inisiyatif almaya davet" edildi.

Ortak açıklamanın tam metni şöyle

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzasıyla  yayınlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gazze'de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinli'nin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. 

İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. 

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parti  grupları  ve  milletvekilleri  olarak,  bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşları, tutum ve  inisiyatif almaya davet  ediyoruz.

(AEK)

TBMM siyasi partiler Gazze katliam Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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