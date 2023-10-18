TBMM'deki tüm parti grupları Gazze'deki hastane katliamını kınadı

TBMM'de grubu bulunan AKP, MHP, CHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Grup başkanvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki hastane katliamının ardından yayımlanan bildiride, İsrail'in eylemi "insanlık suçu" olarak kınanırken "dünya parlamentoları, uluslararası toplum ve kuruluşları, tutum ve inisiyatif almaya davet" edildi.

Ortak açıklamanın tam metni şöyle

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzasıyla yayınlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gazze'de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinli'nin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşları, tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.