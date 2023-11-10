TBMM'deki "Cumhur İttifakı" çoğunluğu "Yargıtay Darbesi"ne karşı tutum almadı

Yargıtay'ın AYM kararını tanımaması ve TBMM'yi de hedef alması karşısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'a yönelik "olağanüstü toplantı" talebinin sonuçsuz kalması üzerine Genel Kurul'un kapanmasının ardından CHP Grubunun "adalet nöbeti" başladı.

CHP'de gönüllü nöbetçi 20 milletvekili Genel Kurul salonundaki sıralarda oturup kapaklara vurarak Yargıtay'ın AYM ile ilgili kararını protestoya başladı. CHP'li milletvekilleri sabah olduğunda nöbeti sonraki gruba bırakacak ve "adalet nöbeti" kesintisiz sürdürülecek.

TBMM'de muhalefet partilerinin

"Yargıtay Darbesi" önergeleri görüşüldü

Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesine karşın TBMM'de grubu olan muhalefet partileri Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM kararını tanımayan ve TBMM'yi de hedef alan kararı üzerine görüşme açılması için verdikleri önergelerle "Yargı Darbesi"ni Genel Kurul gündemine yerleştirdiler.

Muhalefet partileri "Yargı Darbesi"ni

iktidarın cesaretlendirdiğinde birleşti

Gruplar adına yapılan konuşmalarda CHP, HEDEP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi sözcüleri, Anayasa'nın 153. Maddesi gereğince “Anayasa Mahkemesi kararları[nın] yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağla[dığı]"nın tartışılamayacağı konusunda birleştiler.

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Muhalefet partileri, öte yandan AKP ve MHP Genel Başkanları Erdoğan ve Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını pek çok kez tanımadıklarını ilan etmiş olmalarının, bütün kurumlarda hukuksuzluğun önünü açan en önemli etmen olduğunda da genel olarak fikir birliği içinde göründüler.

Cumhur İttifakı sözcüleri:"Darbe yok,

yargıda anlaşmazlık var, TBMM çözer"

İktidardaki Cumhur İttifakı partileri AKP ve MHP adına söz alan konuşmacılar ise, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaya direnmelerini "yorum farkı"na bağladılar. AKP ve MHP sözcüleri sorunun "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtayın ilgili dairesi arasında milletvekili dokunulmazlığı bağlantılı bir meselede Anayasanın 14’üncü maddesinin kanuni bir düzenleme olmadan doğrudan uygulanabilir olup olmadığı hususunda oldukça teknik ve hukuki bir tartışma" ile ilgili olduğunu ileri sürdüler.

Daha çok AKP sözcülerinin dile getirdikleri önerilerde de "[çözümün] hukuk devleti ilkesi çerçevesinde hukuk mekanizmaları içerisinde [...] anayasal bir düzenlemeye ya da yasal bir değişikliğe ihtiyaç varsa [...] Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde" aranması yolunda oldu. Cumhur İttifakı muhalefetin karşı çıkışlarını "bir yargı darbesi algısı oluşturmak, bundan bir siyasi rant sağlamaya çalışmak" iddialarıyla sınırlama çabasıyla yetindi.

TBMM oturumu, muhalefet partilerinin grup önerilerinin sırayla görüşülüp reddedilmesinden sonra "İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/35) ve Dışişleri Komisyonu Raporu"nun görüşülmesiyle devam etti ve 22.23'te komisyon yerinde olmadığından son buldu.

CHP Grubunun "adalet nöbeti başladı"

CHP'li vekiller Perşembe akşamı TBMM'nin kapanmasına karşın Genel Kurulu terketmeyerek "adalet nöbeti" başlattılar. Grupla birlikte nöbete katılan Özgür Özel, "bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa yanında olacağız" dedi.

TBMM'nin HEDEP'li Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder de vekillere katılarak desteğini bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtuluş

olağanüstü birleşim toplamadı

Yargıtay'ın tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlal" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımayarak, Atalay'ı "derhal tahliye etmemesi" ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Çarşamba akşamı olağanüstü toplananan CHP TBMM Grubu'nun kararı uyarınca Genel Başkan Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclisi olağanüstü toplaması çağrısında bulunmuştu.

Ancak saat 17.00'de gerçekleşeceği duyurulan olağanüstü toplantının AKP ve MHP Gruplarının muhalefeti dolayısıyla gerçekleşmediğinin öğrenilmesi üzerine Özgür Özel, "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi"ne başladıklarını açıkladı.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILMAYACAK Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz

Özgür Özel: "Bütün yurttaşları direnmeye çağırıyorum"

CHP’li milletveklleri, TBMM'deki sıralarına vurarak protestolarını sürdürürlerken Genel Kurula gelen Özgür Özel, TBMM Başkanı'yla yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

"Numan Kurtulmuş’u sabah makul bir saatte aradı[ğını]" söyleyen Özel, Kurtulmuş'un da durumdan hoşnut olmadığı izlenimini edindiğini aktardı.

Özel, "Numan Kurtulmuş’a Meclis’in saldırı altında olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz’daki gibi." dedi. "15 Temmuz’dakiler tankla, tüfekle yaparlerken bugünküler kalemle, kararla yapmaktadır." Numan Kurtulmuş'un "bu tesptlerini dinledi[ğini]" aktaran CHP Genel Başkanı "[Kurtulmuş] bir Filistin heyeti olduğunu, Danışma Kurulu’nun akşam saatlerine kalmasının mahsuru olup olmadığını sordu. Mahsuru olmadığını söyledim. Akşam 5’te yapılması beklenen toplantı bir şekilde yapılamadı." diyerek toplantının engellendiğini ima etti.

"Ben bunu Numan Bey’e kondurmam ama dün yürütmenin yasamaya tahakkümü varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümünü savunan birileri" var diyen Özel, "Biz bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa yanında olacağız. Ben bütün yurttaşlarımızı Anayasa’yı tanımayan bu tavra karşı direnmeye çağırıyorum. Darbeleri halk bastırır.” dedi.

(AEK)