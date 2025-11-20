TBMM'de suça sürüklenen çocuklar ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, ‘Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine yapılan görüşmelerin ardından tüm partiler ‘Suça sürüklenen çocuklar’ ile ilgili komisyon kurulması için önerge sundu.

‘Çocuklar sağlıklı ve güvenli yaşam sürdürebilmeli’

İYİ Parti grubu adına önerge üzerine söz alan Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, “Suç işleyen çocukların azımsanmayacak bölümü aslında öncesinde başka bir suçun mağduru. Bir yılda 202 bin 785 çocuğun suç işlediği, 279 bin 620 çocuğun da suçtan mağdur olduğu bir ülkeyiz” derken MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, “TBMM çocukların karşılaştığı mevcut sorunları tespit etmek, yürürlükteki politikaları, uygulamaları, kurum işleyişlerini ve ihtiyaçları derinlemesine incelemek zorundadır. Ayrıca çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli stratejileri belirlemek üzere harekete geçmesi hem toplumsal sorumluluğun hem de anayasal yükümlülüklerin gereğidir” şeklinde konuştu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR “Suç öğrenilen bir davranıştır, çocuklar bunu çevreden öğrenirler”

‘Komisyona tarihsel ve politik sorumlulukla güç vereceğiz’

DEM Parti grubu adına söz alan Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, suça sürüklenen çocuklar ile ilgili çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Biz, bugün, burada bütün partilerin mutabakatıyla meclise gelen bu ortak önergenin çok değerli ve kıymetli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz mesele çocukların bugününü, yarınını ve bütün toplumun geleceğini etkileyen, ortak akılla ve ortak kaygıyla yaklaşmamız gereken bir konudur. Bugün kurulacak olan komisyonun buna hizmet etmesini temenni ettiğimi ve partim adına çocukların üstün yararına hizmet edecek tüm çalışmalara tarihsel ve politik sorumlulukla güç vereceğimizi belirtmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘Yoksulluk arttıkça suça sürüklenen çocuk oranı artıyor’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, “Bakınız, 2024’te 612 bin çocuğumuz güvenlik birimlerine götürülmüş, bunlardan 202 bini suça sürüklenen çocuk ve üzülerek ifade etmeliyim ki bu sayılar, bu oranlar giderek artıyor. Son 15 yılda suça sürüklenen çocuk oranı 2,5 kat artmış durumda. Bu rakamlar Kırmızı alarm verecek kadar ciddi. Baktığınızda, suça sürüklenen çocuklara atılı suçların oranı daha çok yaralama ve özellikle eğitimden kopuşun suça sürüklenmedeki en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Öncelikle, çocukları suça sürükleyen ve çocuk suçluluğunu artıran mekanizmaların altında bir defa yoksulluk yatıyor. Yoksulluk arttıkça, ebeveynlerin eğitim seviyesi düştükçe çocuk suçluluğunun ve suça sürüklenen çocuk oranının arttığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AKP sosyal medyayı hedef gösterdi

AKP grubu adına önerge üzerine değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise, sosyal medyayı hedef göstererek, çocukların sosyal medya nedeniyle suça sürüklendiğini iddia etti.

Önerge kabul edildi

Ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda önerge kabul edildi ve araştırma komisyonu kuruldu. 22 üyeden oluşan komisyon, Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyon, başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimini yapmasından itibaren 3 ay çalışacak.

(NÖ)