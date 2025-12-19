TBMM'de ırkçılığa yanıt: "Leyla Zana onurumuzdur"

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürerken DEP ve HDP eski Milletvekili Leyla Zana’ya yönelik olarak bir kısım Bursaspor taraftarının hakaretlerine yönelik olarak milletvekillerinin değerlendirmeleri gündeme egemen oldu.

IRKÇILIĞA HOŞGÖRÜ YOK "Bursaspor taraftarı"nın Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratına tepki yağıyor

Yılmaz Tunç, “VAR hakemi” gibi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Perşembe geç saatlerde bakanlığının bütçesi kapsamında milletvekillerinden gelen soruları yanıtlarken Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat bağlamında açıkça bir kınamadan uzak durarak “VAR hakemi” tutumu takındı.

Tunç, konuşmasında “Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar[ın] yapıl[dığını]; bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler[in] yürütül[düğünü], yetkili kuruluşlar[ın] konu üzerinde çalış[tığını]” söyledi.

"Spor kardeşliktir […] Asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı, ötekileştirmenin aracı hâline getirilmemelidir.” diyen Bakan, olayı “sürece etkisi” kapsamında değerlendirdi: “Hassas bir süreçten geçiyoruz […] Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız.” diye uyarıda bulundu.

MHP, AKP ve DEM Parti’den tepkiler

Cuma günkü TBMM oturumu sırasında DEM Parti’den Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ve TBMM Grup Başkan Vekili Sezai Temelli sert tepki gösterirken, AKP’li Faruk Çelik ise, siyasetçilerin “sorumlu […] davranmak mecburiyetinde” olduğunu dile getirdi.

Bursaspor tribününden yükselen ırkçı ve cinsiyetçi sloganlara en açık tepki MHP'den geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak şunları söyledi:

Akçay: "Leyla Zana Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir" "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdi ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta."

2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, olayın “süreçle ilgisi” üzerinden yaptığı değerlendirme kapsamında AKP’yi ve özellikle kadın üyelerini eleştirdi:

Çandar: "Leyla Zana için iktidar temsilcilerinden bir tepki gelmesini beklerdik" "Bu sürecin başarısı için olmazsa olmaz şart olan toplumsal rıza ve toplumsal desteği de oluşturamayız. Bu konuda üzülerek söylemeliyim, siz sayın iktidar partisi mensupları gereken özen ve çabayı göstermiyorsunuz, göstermediniz. Örneğin, bu Parlamentonun bedel ödemiş eski bir üyesi, bir kadın, bir anne, bir torun sahibi anneanne, başta ülkemizin Kürt halkının, Kürt kadınlarının çok sevdiği, çok saydığı, onuru olan Leyla Zana için iktidar temsilcilerinden bir tepki gelmesini beklerdik. Bursa'da bir grup kendini bilmez ırkçının hakaretlerine karşı en başta öncelikle siz kadın milletvekillerinin bu kürsüden çıkıp iki çift laf etmesini beklerdik, etmeliydiniz, hâlâ da etmelisiniz. Ben Bursa'daki aile kökeni yedi yüz yıl geriye giden bir insan, nüfus kütüğü Bursa'da olan bir insan olarak Leyla Zana'dan tüm Bursa namına özür diliyorum" dedi.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Pervin Buldan Çandar'ın konuşmasının ardından "Sayın Çandar, ifade ettiğiniz Leyla Zana'yla ilgili meseleye ben buradan sadece tek bir kelimeyle cevap vereceğim: Leyla Zana onurumuzdur; nokta." dedi.

AKP'li Çelik: "Olay kuşkulu"

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik Soma’daki Bursaspor-Somaspor maçında meydana gelen tezahüratın maç bitmek üzereyken ve Bursaspor galipken patlak vermesine kuşkuyla yaklaştığını söyledi.

İki yıldır Bursaspor klübünün başkanlığını oğlunun yaptığını hatırlatan Çelik, tezahüratı kast ederek “Bu yanlıştır, bir. Kabul edilemez, iki. Doğru değildir, üç. Ve müsamaha gösterilemez'” diyerek konuyu değerlendirmiş olduğunu söyledi.

Cengiz Çandar’ın “konu geçiştirildi” anlamında sözler söylediğini ileri süren Çelik, siyasetçilerin “sorumlu […] davranmak mecburiyetinde” olduğunu dile getirdi. Ancak Çelik konuşması boyunca Adalet Bakanı Tunç gibi, bir tek kez olsun Leyla Zana’nın adını anmamaya dikkat etti.

“Burada ifade ettiğimiz herhangi bir kelimenin topluma, stadyumlara, seyirciye, tribünlere nasıl yansıdığını mutlak surette değerlendirmek durumundayız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ise "Bursa'yı ya da tüm Bursa taraftarını suçlamadık, bir grubun bu suçu işlediğini söyledik" dedi ve soruşturma açılmasını istedi.

Temelli: "Özür dileyin ve soruşturma açın" "Şimdi konuyu bu kadar teferruatta boğmaya gerek yok, zaten böyle bir usul yok ama biz kendisini dinlerken bir özrü bekledik her şeyden önce çünkü bu ülkenin en onurlu siyasetçilerinden birine inanılmaz bir hakaret, saldırı ve küfür söz konusu olmuştur. Tabii ki biz tüm Bursa'yı ya da tüm Bursa taraftarını suçlamadık, bir grubun bu suçu işlediğini söyledik. Mesele bir, özürdür; iki, bu suçu işleyenler hakkında gerekli soruşturmanın açılmasıdır. Ben bir kez daha buradan 'Leyla Zana onurumuzdur' diyorum ve bu konuda da İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum."

