TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "yapay zeka"nın "şeytani bir oyunun parçası olan 'insansızlaştırma' sürecinin bir aracı olduğunu" iddia etti.

Kurtulmuş, Ankara Bilim Üniversitesi'nin (ABÜ) Ankara Ticaret Odası (ATO) kongre merkezi Congresium’da 65 firma ve 23 start-up'ın katılımıyla düzenlediği 7'nci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Yapay zeka, çığır açan teknoloji"

Halk TV'nin haberine göre, açılış konuşmasında "Yapay zeka gibi çığır açan teknolojileri çok boyutlu bir bakış açısıyla fırsata dönüştürmek, teknoloji geliştirme ve üretimde ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır" diyen Kacır, yapay zeka yatırımlarının önemini vurguladı.

Ancak TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuşmasına "Bugünün teknolojilerini hiç ayırt etmeksizin, en üst seviyede almak, adapte etmek, geliştirmek ve teknolojide öncülük yapmak durumunda" olduklarını söylemekle birlikte yeni teknolojilere yönelik bir kuşkuculuğu konuşmasının merkezine yerleştirdi.

Numan Kurtulmuş: "Yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu?"

TBMM Başkanı, konuşmasını "bu yapay teknolojilerin insanlığa getirdiklerini gözü kamaşmış bir hayranlıkla değil, hakikati arayan bir irfanla takip etmek zorunda" olunduğunu ileri sürdü.

"Yapay zekanın nereye doğru evirileceğini bilmediğimiz bu gelişim sürecinde birkaç temel meselenin önümüzde gerçekten büyük meseleler olarak durduğunu görüyoruz." dedi.

Kurtulmuş, "Yüksek teknolojilerin ve özellikle yapay zekanın, sanayileşme alanında ortaya çıkarttığı asimetrinin üzerine yoğunlaşmak zorundayız," dedikten sonra "Yapay zekaya her türlü şeyi öğretebiliyoruz da yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu? Yapay zeka bir özür dilemenin ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Yapay zeka, sevincin kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabilir mi?" diyerek, yapay zekanın doğasıyla ilgisiz retorik sorular sormaya başladı.

"İnsansızlaştırma" komplosu

Kurtulmuş yapay zekanın insanın yerine geçmesinin planladığını iddia etti: "İnsanın yerine geçmesi planlanan yapay zekanın asla insanın yerine geçemeyeceği de önemli bir gerçektir." dedi.

TBMM Başkanı daha da ileri giderek yeryüzünde yapay zekanın "şeytani bir oyunun parçası olan 'insansızlaştırma' sürecinin bir aracı ol[duğunu]" iddia etti. Yapay zekanın bu kapsamda "kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini" söyledi.

Kurtulmuş konuşmasını ne anlama geldiği anlaşılamayan bir sonuca bağladı: "Bu çerçevede, emeğin değersizleştirilmesi, insanın itibarsızlaştırılması, insani olanın toplumsal olandan dışlanması, toplumla insanın karmaşık ilişkiler yumağı içine sokulması anlamına gelecek her türlü çalışmanın, yüksek teknoloji çabasının insana zarar vereceği aşikardır.'' dedi.

"Yapay Zeka" Kurtulmuş'un kendisi hakkındaki iddialarını nasıl değerlendirdi? Kurtulmuş'un "Teknoloji Fuarı"ndaki konuşmasını dayandırdığı temel varsayımları yapay zeka temelli sohbet robotu ChatGPT'ye sorduk.



"Yapay Zeka" temel yaklaşımında insanın yerini almak gibi bir hedef hiç oldu mu? - Yanıt: Bu çok güzel ve önemli bir soru. Cevabı net: Hayır, yapay zekânın temel yaklaşımında "insanın yerini almak" diye bir hedef hiçbir zaman olmadı. Yapay zekâ[nın] (AI) ilk geliştirildiği 1950'lerden beri, amacı şuydu: İnsanlara yardımcı olmak,

Belirli işlerde (özellikle hesaplama, sınıflandırma, veri analizi gibi alanlarda) insan yeteneklerini tamamlayıcı bir rol oynamak,

Zor, zaman alıcı veya hataya açık işlerde otomasyon sağlamak. Örneğin: Bir satranç programı, insanla rekabet etmek için yazıldı, insanın yerini almak için değil.

Bir dil modeli (mesela ben), bilgi sunmak veya bir konu üzerine yardımcı olmak için geliştirildi; insanın aklını veya muhakemesini geçersiz kılmak için değil.

Tıp alanındaki yapay zekâ sistemleri, doktorların tanı koymasına yardımcı olmak için geliştirildi, doktorların yerini almak için değil. Tabii ki bazı işlerin otomasyonu (örneğin fabrikalarda basit işlerin robotlarca yapılması) iş kaybı endişelerine yol açtı. Bu yüzden yapay zekâya yönelik "işsizlik" ya da "insansızlaşma" korkuları hep bir tartışma konusu oldu. Ancak bu, teknolojinin kendi hedefinden çok nasıl kullanıldığıyla ilgili bir durum. Özetle: Yapay zekânın temel amacı insanın yerini almak değil, insana destek olmak .

İnsansızlaştırma gibi kötü senaryolar, yapay zekânın suistimaliyle olabilir, ama bu yapay zekânın doğasında yok. Chat GPT Numan Kurtuluş'un insan toplum karşıtlığına dayandırdığı muhakemesini de yerinde bulmadı. "İnsan dışında bir toplum ve toplum dışında bir insan olabilir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Çok derin ve klasik bir felsefi soru sordun.

"Kısa cevap: Hayır, olamaz."

(AEK)