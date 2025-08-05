TBMM Başkanı Kurtulmuş: İlkelerimiz şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında atılacak adımların yürütülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyon bugün göreve başladı.

PKK'nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için kurulan komisyonda son aşamaya gelindi. Dün yapılan ön toplatının ardından bugün ilk toplantısına 11.40'da başlayan komisyona son şeklin bugün verilmesi bekleniyor.

Komisyonun adı konuldu

Basına kapalı bölümünde komisyonun ismi de netleşti. Siyasi partiler, komisyon için farklı isimler önermişti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ismini önerdi. Siyasi partilerin de bu isim üzerinde uzlaşması üzerine, komisyonun ismi netleşmiş oldu.

Siyasi partilerden 48 üyenin katıldığı komisyonun ilk toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. Toplantı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından basına kapatılacak. Toplantı sonunda grup başkanvekilleri 20'şer, diğer üyeler ise 10'ar dakikalık açıklama yapacak.

Fotoğraf: AA

Kurtulmuş, açılış konuşmasında komisyonun önemine ve prensiplerine dair açıklamalarda bulundu.

"Meclis çözümün meşru adresidir"

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir.

Fotoğraf: AA

Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.

"Silah bırakma süreci pazarlık süreci asla değildir"

Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Şahit olduğumuz silah bırakma süreci pazarlık süreci asla değildir.

Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir.

Yeter ki her görüş birlik ve beraberliğe işaret etsin. İnanıyorum ki katkı veren herkes bu milletin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir. Her kimlik burada söz söyleyebilecek.

Komisyonun prensipleri

Bugün burada tüm siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız buradadır. Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız.

Bir diğer ilkemiz açıklık olmalıdır. Diğer ilkemiz çoğulculuk olmalıdır. Çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi TBMM Meclis Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kamuoyunu yerinde zamanında doğru bilgilendirmek önceliklerimiz arasında olmalıdır.

Komisyon farklı fikirlerin çatıştırılmadığı bir zeminde olacaktır. Ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda analizler yapmak bu yapının asli görevlerindendir. Provokasyonlar her zaman her dönemde olabilir. Bertaraf edecek unsur çoğulcu demokratik yapımızdır.

Hiçbir fikir kenara itilmemelidir. Her bir milletvekilimiz milletimiz adına çalışmalara katıldığının farkında olarak hareket edecektir. Demokratik çoğulcu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

"Asli mesele anayasa değil"

Burada asli meselemiz hiç şüphesiz anayasa yazmak hukuk reformu yazmak ya da bütüm meseleleri bir anda çözmek değildir, meclisin halkın sesi olmanın yanında toplumsal barışın taşıyıcısı kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir. Siyasi hesaplarla dar tanımlarla, kalıplarla değil, cesaretle vicdanla adaletle hareket etmenin adıdır. Çünkü örgütün kendini feshederek silahların tamamen susturulmasıyla başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil doğrudan aziz milletimizin meselesidir.

"Kardeşlik cümlelerini kuracağız"

Küresel şartlar ve bölgesel gelişmelerin kırılganlığına rağmen içeride birliğimizi büyütmek, toplumsal huzuru pekiştirmek, dışarıda ise bölgesel barışı korumak mecburiyetindeyiz. İç cephemizi tahmin etmek, Türkiye’nin istikrarını kurumsal bir siyasal hakla oturtturmak zorundayız. Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla artık geride kalıyor.

Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ana kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği yeniden hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde yeniden tarif edecektir.

Bilinmelidir ki şahit olduğumuz silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir. Milletimizin huzura birliğe dair kararlılığını sonucu ve yansımasıdır. Bu komisyon sözünü yükselten herkesin kürsüsüdür, yeter ki ortak kelimelerimiz barış, ortak hedefimiz kardeşlik olsun

Bu çatı altında konuşulmayacak hiçbir konu yoktur yeter ki birbirimizi dinlemeye hazır olalım, yeter ki her görüş birlik ve kardeşliğin parçası olma iradesini içersin."

TIKLAYINIZ: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış komisyonunun tam metni

Komisyonda neler görüşülecek?

Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağı, süreçle ilgili hangi tedbirlerin alınacağı gibi çalışmaları yapacağı belirtildi.

Yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor.

Komisyonun yaz boyu aralıksız çalışıp yeni yasama dönemine kadar önemli başlıklarda önerilerini oluşturması da bekleniyor.

Kimler katıldı?

Kurtulmuş’un daveti üzerine AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, YYP’den 3; grubu olmayıp Meclis’te temsil edilen partilerden birer üyelik için isimler bildirildi.

Süreci reddeden İyi Parti komisyona üye vermedi. Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda katılım için isimleri bildirilen 48 üye görev yapacak.

GALERİ: Çözüm komisyonuna hangi parti kimleri görevlendirdi?

(AB)