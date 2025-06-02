TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin de yer aldığı ziyarette yapılan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kurtulmuş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi partilere yaptıkları ziyaretler çerçevesinde DEM Parti TBMM Grubu'nda “fevkalade verimli ve yapıcı bir müzakere” gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meclis komisyonu

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre görüşmede, Türkiye'nin demokratikleşmesi için TBMM'nin sorumluluklarının ele alındığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“İmralı'dan gelen açıklama, arkasından örgütün silahları bırakacağı açıklamasının ardından mesele artık, Türkiye'de siyasetin merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi, milli iradenin merkezi olan TBMM'de konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin, yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

“Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bunun için komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla MHP'ye, CHP'ye şimdi DEM Parti'ye, biraz sonra da İYİ Parti, Yeni Yol Partisi ve diğer partilere yapacağımız ziyaretlerde, bu meselenin geneliyle ilgili bir fikir teatisinde bulunmuş olacağız. Bu dönemin Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. TBMM'nin 28. Dönemi'nin İkinci Devresinin de bütün milletvekillerimiz, partilerimiz ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

DEM PARTİ-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ “Meclis komisyonu ve anayasa konuları ele alındı”

Hatimoğulları'nın değerlendirmesi

İçinden geçilen sürecin TBMM'ye “büyük görev ve sorumluluklar yüklediğine” dikkat çeken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şöyle dedi:

“Önümüzdeki yeni dönemde de parlamentonun özellikle bu sorunun çözümü, Türkiye'de barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili özellikle parlamentonun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle de detaylı bir biçimde değerlendirme olanağımız oldu.

“Ümit ediyoruz ki yine Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamentonun bünyesinde bu sürecin çözümüne dair çok büyük katkılar vereceğine inandığımız komisyon çalışmalarının önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından da başlatılacağını bugün yine kendilerinden de dinlemiş olduk.” (TY)