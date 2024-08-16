TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararını yok saydı

TBMM'de AKP'li vekillerin saldırısı kürsüye yönelik sonucu ara verilen oturum yeniden başladı. Yeniden başlayan oturumu itirazlara neden olan başkanvekili Bekir Bozdağ yerine Meclis Başkanı Numan Kurtuluş yönetti.

Oturumun başlaması ile birlikte meclis grup başkanlarının uzlaşması ile Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesi oylandı. Kınama cezaları oy çokluğu ile kabul edildi.

TBMM’de TİP'li vekil Ahmet Şık'a saldırı

Bu sırada Genel Kurul salonunda gerginlik devam etti, bir milletvekilinin "Haddini bilenlerin her zaman can güvenliği olur" dediği duyuldu.

Meclis'te saldırıya tepki

Muhalefet vekilleri tepki gösterdi

Oturumda yaşanan saldırıda Ahmet Şık'la beraber DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.

Arbedede yaralanan Gülistan Koçyiğit, yaşadığı saldırıyı "AKP iktidarının anladığı tek bir şey var o da mazlumun, masumun, emekçinin, yoksulun, çiftçinin, köylünün sesi olan bu Meclis’teki muhalefet milletvekillerinin sesini kısmak, onlara saldırmak" diyerek eleştirdi.

Koçyiğit, Can Atalay hakkındaki AYM kararının yok sayılmasına da "Anayasa madde 153 "AYM kararları gerçek ve tüzel kişileri, herkesi bağlar" diyor, AKP'yi bağlamaz diye bir madde mi var?" diyerek tepki gösterdi.

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da X hesabından yaptığı açıklamalarda "AKP faşizminin sergilediği son performans! Meclisi irade gaspının alanı haline getirip, halk iradesini kör şiddetle ayaklar altına almanın kurşun askerleri!" diyerek yaşanan saldırıya tepkisini ifade etti.

AYM kararı okunmadı

Genel Kurulun yarın yeniden görüşmelere devam edilmesi ve AYM'nin Can Atalay hakkındaki AYM kararının Meclis'te okunması yönündeki önergesi kabul edilmedi. AYM'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde sayması yönündeki karar okunmadığı için de yapılan girişim bir sonuç vermemiş oldu.

TBMM'de parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından meclisin çalışmaya devam etmesi konusunda yapılan oylamada öneri kabul edilmedi. TBMM 1 Ekim 2024'e kadar tatile girdi.

(Mİ/NK)