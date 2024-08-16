ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 18:09
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 21:49
2 dk Okuma

TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararını yok saydı

TBMM'de Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesi konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin olağanüstü oturum altıncı oturum ile sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararını yok saydı

TBMM'de AKP'li vekillerin saldırısı kürsüye yönelik sonucu ara verilen oturum yeniden başladı. Yeniden başlayan oturumu itirazlara neden olan başkanvekili Bekir Bozdağ yerine Meclis Başkanı Numan Kurtuluş yönetti.

Oturumun başlaması ile birlikte meclis grup başkanlarının uzlaşması ile Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesi oylandı. Kınama cezaları oy çokluğu ile kabul edildi. 

TBMM’de TİP'li vekil Ahmet Şık'a saldırı
TBMM’de TİP'li vekil Ahmet Şık'a saldırı
16 Ağustos 2024

Bu sırada Genel Kurul salonunda gerginlik devam etti, bir milletvekilinin "Haddini bilenlerin her zaman can güvenliği olur" dediği duyuldu.

Meclis'te saldırıya tepki
Meclis'te saldırıya tepki
16 Ağustos 2024

Muhalefet vekilleri tepki gösterdi

Oturumda yaşanan saldırıda Ahmet Şık'la beraber DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.

Arbedede yaralanan Gülistan Koçyiğit, yaşadığı saldırıyı "AKP iktidarının anladığı tek bir şey var o da mazlumun, masumun, emekçinin, yoksulun, çiftçinin, köylünün sesi olan bu Meclis’teki muhalefet milletvekillerinin sesini kısmak, onlara saldırmak" diyerek eleştirdi.

Koçyiğit, Can Atalay hakkındaki AYM kararının yok sayılmasına da "Anayasa madde 153 "AYM kararları gerçek ve tüzel kişileri, herkesi bağlar" diyor, AKP'yi bağlamaz diye bir madde mi var?" diyerek tepki gösterdi.

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da X hesabından yaptığı açıklamalarda "AKP faşizminin sergilediği son performans! Meclisi irade gaspının alanı haline getirip, halk iradesini kör şiddetle ayaklar altına almanın kurşun askerleri!" diyerek yaşanan saldırıya tepkisini ifade etti.

AYM kararı okunmadı

Genel Kurulun yarın yeniden görüşmelere devam edilmesi ve AYM'nin Can Atalay hakkındaki AYM kararının Meclis'te okunması yönündeki önergesi kabul edilmedi. AYM'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde sayması yönündeki karar okunmadığı için de yapılan girişim bir sonuç vermemiş oldu.

TBMM'de parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından meclisin çalışmaya devam etmesi konusunda yapılan oylamada öneri kabul edilmedi. TBMM 1 Ekim 2024'e kadar tatile girdi.

(Mİ/NK)

ilgili haberler
Gülistan Kılıç-Koçyiğit: "Güneş doğuyor, bu karanlık dağılıyor"
16 Ağustos 2024
/haber/gulistan-kilic-kocyigit-gunes-doguyor-bu-karanlik-dagiliyor-298676
TİP MYK ÜYESİ ÖZGÜR URFA:
“Can Atalay’ın değil, Alpay Özalan’ın cezaevine girmesi gerekiyor”
16 Ağustos 2024
/haber/can-atalayin-degil-alpay-ozalanin-cezaevine-girmesi-gerekiyor-298674
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Futbol sahalarındaki şiddeti Meclis'e taşıyan isim: Alpay Özalan
16 Ağustos 2024
/haber/futbol-sahalarindaki-siddeti-meclis-e-tasiyan-isim-alpay-ozalan-298672
TBMM'deki 'Can Atalay' oturumunun tutanakları
16 Ağustos 2024
/haber/tbmm-deki-can-atalay-oturumunun-tutanaklari-298670
ilgili haberler
Gülistan Kılıç-Koçyiğit: "Güneş doğuyor, bu karanlık dağılıyor"
16 Ağustos 2024
/haber/gulistan-kilic-kocyigit-gunes-doguyor-bu-karanlik-dagiliyor-298676
TİP MYK ÜYESİ ÖZGÜR URFA:
“Can Atalay’ın değil, Alpay Özalan’ın cezaevine girmesi gerekiyor”
16 Ağustos 2024
/haber/can-atalayin-degil-alpay-ozalanin-cezaevine-girmesi-gerekiyor-298674
Sayfa Başına Git