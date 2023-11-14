TBB’den A Haber ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), A Haber ve Yeni Şafak gazetesinde “Anayasa Mahkemesini ve mahkeme üyelerini hedef gösteren haberleri yapanlar ve yayınlayanlar hakkında” suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yeni Şafak, AYM üyelerini hedef gösterdi

A Haber ve Yeni Şafak’ın haberlerinde, “AYM'nin kararı FETÖ ve PKK'ya yol açtı! Can Atalay hakkında 'ihlal' kararı veren 9 üye kim?” ve “FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar” başlıkları altında, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğrafları paylaşıldı.

TBB’nin internet sitesindeki açıklamaya göre, “üyeler isimleri dikkat çekecek şekilde koyu harflerle yazılarak hedef gösterildi. Haberde yer verilen ifadeler, Anayasa yargısının fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan, Anayasa yargısını itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlardı”.

Suç duyurusunda, haberleri yapanlar ve yayınlanmasını sağlayan sorumlular hakkında ceza soruşturması yapılarak, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, 267. maddesi uyarınca “iftira”, 288. maddesi uyarınca “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, 301. maddesi ile düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçları ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında kamu davası açılması talep edildi.

Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

Can Atalay'ın AYM dava süreci

(AS)