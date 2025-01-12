TBB ve İBB heyetinin Şam ziyaretinin iptal edilmesi üzerine TBB’den açıklama

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), TBB ve İBB heyetlerinin Şam’a bugün gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin randevu alındıktan altı saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelenmesi üzerine bir açıklama yaptı.

“[12 Ocak] Pazar günü saat 14.00’e, Şam’da, Şam Valisi tarafından randevu verildi ve ona göre hazırlıklar başladı. Sadece altı saat sonra, ilginç bir gelişme yaşandı ve o altı saatte ne olduysa, Şam Valiliği, yazılı olarak, ‘TBB heyetiyle görüşme, Sayın Erdoğan’ın ziyareti sonrasını ertelendi’ diyerek, randevuyu iptal etti.”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşme için Dışişleri Bakanlığı ve Şam Valiliği’yle temas kurduklarını ve 9 Ocak’ta ziyaret tarihinin kesinleştiğini belirterek şöyle konuşmuştu:

TBB, heyetin ziyaret tarihinin kesinleşmesinden altı saat sonra gerekçe belirtilmeden iptal edilmesi üzerine özetle şunları söyledi:

Yerel yönetimlerin uluslararası alandaki yumuşak gücü

“Günümüz dünyasında küresel sorunların giderek daha karmaşık ve çok boyutlu bir hal alması, kaynağı belediyelerimiz olan yerel diplomasi araçlarını ve çözümlerini her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Kardeş şehir ilişkileri, iş birliği protokolleri, ortak girişimler ve lobi faaliyetleri gibi yöntemlerle somutlaşan bu yaklaşımlar, yerel yönetimlerin uluslararası alandaki yumuşak gücünün etkin bir şekilde kullanılmasının ve görünür olmasının önünü açmaktadır.”

TBB, bölgedeki uzun süreli çatışmaların yerel yönetimler üzerindeki yıkıcı etkilerini gidermek, yeniden yapılanma sürecine katkı sunmak ve Türkiye’nin yerel yönetim tecrübesini bölgesel istikrara hizmet edecek şekilde paylaşmak amacıyla Suriye’ye, yönetici ve uzmanlardan oluşan bir heyet ziyareti planlamıştır.

Bu ziyaretle, yerel yönetimler arasında iş birliği kanallarının açılması, ihtiyaçların yerinde tespiti, Türkiye-Suriye belediyeleri arasında geçmişte örnekleri olan kardeş şehir ilişkilerinin yeniden tesisi ve yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması gibi önemli hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır.

Onaylanan randevunun altı saat sonra iptal edilmesi

Birçok ülkenin misyonlarının Suriye’yi birer birer ziyaret ettiği, Türkiye’nin çeşitli girişimlerinin yeni Suriye yönetimini dünyaya tanıtmada bir başarı unsuru olarak yansıtıldığı bir dönemde, TBB’nin de Suriyeli makamlarla temas kurarak yerel yönetimler alanında iş birliği kanalı oluşturma çabası, son derece doğal ve gerekli bir girişimdir.

Bu kapsamda TBB, gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak Dışişleri Bakanlığına da resmi yazışmalarla bilgi vermiş ve Suriyeli makamlarla alınan randevular doğrultusunda ziyaret planını oluşturmuştur. Ancak, Suriyeli makamların onayladıkları randevuları 6 saat sonra iptal etmesi üzerine ziyaret maalesef hayata geçirilememiştir.

TBB’nin Türkiye’nin dış politikası ile uyumlu şekilde gerçekleştirmek istediği, yerel yönetimler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirme hedefleri ne yazık ki böylece sekteye uğramıştır. Oysa planlanan ziyaret, Türkiye’nin bölgesel istikrarı sağlamadaki öncü rolünü yerel düzeyde tamamlayıcı bir diplomasiyle destekleyecekti.