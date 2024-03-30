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Yayın Tarihi: 30 Mart 2024 17:17
 ~ Son Güncelleme: 30 Mart 2024 17:30
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TBB, Seçim Güvenliği Merkezi oluşturdu: Gün boyu hukuki destek verilecek

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Seçim Güvenliği Merkezi’nde görev alan ve seçim hukuku konusunda eğitim almış gönüllü avukatlar, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek verecektir" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBB, Seçim Güvenliği Merkezi oluşturdu: Gün boyu hukuki destek verilecek
*Fotoğraf: AA

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yarın (31 Mart) yapılacak yerel seçimde avukatlara, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine tüm gün hukuki destek vereceklerini duyurdu. 

TBB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Seçim güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin ihbarlar, sorunun yaşandığı illerdeki gönüllü avukatların müdahil olabilmesi için Barolarla da paylaşılacaktır" denildi.

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TBB'den yapılan açıklama şöyle: 

"31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için ülke genelinde oyların güvenliğinin sağlanması ve yurttaşın iradesinin gerçeğe uygun şekilde sandıktan çıkmasını desteklemek amacıyla hazırlıklarını tamamlamıştır.

TBB tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Merkezi’nde görev alan ve seçim hukuku konusunda eğitim almış gönüllü avukatlar, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek verecektir.

Seçim güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin ihbarlar, sorunun yaşandığı illerdeki gönüllü avukatların müdahil olabilmesi için Barolarla da paylaşılacaktır.

Seçim Güvenliği Merkezi’ne Türkiye’nin her yerinden 0312 988 16 70 (10hat) numaralı telefondan ulaşılabilecektir."

(RT)

Seçim 2024 yerel seçim TBB Türkiye Barolar Birliği
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