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HABER
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 16:41
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 16:59
2 dk Okuma

ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ

TBB: Kamu görevlileri temel hak ve özgürlükleri ihlal ediyor

“Valilik kararı, kolluk tarafından yapılan müdahaleler ve adli kararlar, kamu gücünün, işçi ve işveren arasındaki bir uyuşmazlıkta işveren lehine kullanılması anlamına gelmektedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBB: Kamu görevlileri temel hak ve özgürlükleri ihlal ediyor
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 23 gündür sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler; sendikal baskıların son bulmasını, direnişçi işçilerin işten atılmamasını, direnişte geçen günlerin ücretlerinin ödenmesini ve işten atılan işçilerin geri alınmasını talep ediyor.

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ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ
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4 Aralık 2023

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi, BİRTEK-SEN ve Özak Tekstil işçilerine yönelik baskılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Şanlıurfa’da valilik kararı, kolluk tarafından yapılan müdahaleler ve adli kararlar, temel hak ve özgürlükleri ihlal etmiştir” başlığıyla dün (18 Aralık) yayımlanan açıklamada, işçilere yönelik baskı ve müdahalelerin kamuoyunda ‘hassasiyetle’ izlendiği belirtildi.

TBB, valiliğin 29 Kasım 2023 tarihli il genelini kapsayan eylem yasağı kararına atıf yaparak şunları kaydetti:

“Mülki amirler, kolluk makamları ve adli makamların bu tutumları, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi birden çok temel hak ve özgürlüğü ihlal etmiş, hukuka aykırı biçimde sınırlandırılmasına yol açmıştır.”

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“Anayasa tüm kamu görevlilerini bağlar”

Anayasa’nın 34. maddesindeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne dikkat çeken TBB, Anayasa’nın tüm kamu görevlileri ve mülki amirleri bağladığını kaydetti.

TBB ayrıca; Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanılamaz hale getiren, hakkın özüne dokunan idari ve adli işlemleri hukuka aykırı bulduğu" pek çok kararı olduğunu hatırlattı.

Yetkili makamların, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını güvence altına almak için gerekli önlemleri almak zorunda olduğunu belirten TBB, “Valilik kararı, kolluk tarafından yapılan müdahaleler ve adli kararlar, kamu gücünün, işçi ve işveren arasındaki bir uyuşmazlıkta işveren lehine kullanılması anlamına gelmektedir” dedi.

DİSK: Özak Tekstil işçilerinin haklı ve meşru talepleri derhal karşılanmalıdır
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14 Aralık 2023

(VC)

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/haber/birtek-sen-genel-baskani-mehmet-turkmen-serbest-birakildi-289258
Özak Tekstil işçilerinin direnişi 16. gününde
12 Aralık 2023
/haber/ozak-tekstil-iscilerinin-direnisi-16-gununde-289215
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11 Aralık 2023
/haber/ozak-tekstil-iscilerine-jandarma-mudahalesi-289115
Özak Tekstil işçilerinin direnişi 12. gününde
8 Aralık 2023
/haber/ozak-tekstil-iscilerinin-direnisi-12-gununde-289035
EHP Kadıköy'deki Levi's önünde Özak işçileri için eylem yaptı
7 Aralık 2023
/haber/ehp-kadikoy-deki-levi-s-onunde-ozak-iscileri-icin-eylem-yapti-289006
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7 Aralık 2023
/haber/urfa-muftusunden-ozak-tekstil-iscilerine-camiyi-bosaltin-burasi-eylem-yeri-degil-288976
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5 Aralık 2023
/haber/sevda-karaca-ozak-tekstil-iscisi-kadinlarin-secme-hakkini-gundeme-getirdi-288897
Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir
5 Aralık 2023
/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
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