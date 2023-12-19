TBB: Kamu görevlileri temel hak ve özgürlükleri ihlal ediyor

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 23 gündür sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler; sendikal baskıların son bulmasını, direnişçi işçilerin işten atılmamasını, direnişte geçen günlerin ücretlerinin ödenmesini ve işten atılan işçilerin geri alınmasını talep ediyor.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi, BİRTEK-SEN ve Özak Tekstil işçilerine yönelik baskılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Şanlıurfa’da valilik kararı, kolluk tarafından yapılan müdahaleler ve adli kararlar, temel hak ve özgürlükleri ihlal etmiştir” başlığıyla dün (18 Aralık) yayımlanan açıklamada, işçilere yönelik baskı ve müdahalelerin kamuoyunda ‘hassasiyetle’ izlendiği belirtildi.

TBB, valiliğin 29 Kasım 2023 tarihli il genelini kapsayan eylem yasağı kararına atıf yaparak şunları kaydetti:

“Mülki amirler, kolluk makamları ve adli makamların bu tutumları, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi birden çok temel hak ve özgürlüğü ihlal etmiş, hukuka aykırı biçimde sınırlandırılmasına yol açmıştır.”

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“Anayasa tüm kamu görevlilerini bağlar”

Anayasa’nın 34. maddesindeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne dikkat çeken TBB, Anayasa’nın tüm kamu görevlileri ve mülki amirleri bağladığını kaydetti.

TBB ayrıca; Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanılamaz hale getiren, hakkın özüne dokunan idari ve adli işlemleri hukuka aykırı bulduğu" pek çok kararı olduğunu hatırlattı.

Yetkili makamların, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını güvence altına almak için gerekli önlemleri almak zorunda olduğunu belirten TBB, “Valilik kararı, kolluk tarafından yapılan müdahaleler ve adli kararlar, kamu gücünün, işçi ve işveren arasındaki bir uyuşmazlıkta işveren lehine kullanılması anlamına gelmektedir” dedi.

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(VC)