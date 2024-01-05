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Yayın Tarihi: 5 Ocak 2024 17:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2024 17:25
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TBB'den Yargıtay ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında soruşturma talebi

TTB, Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında ceza soruşturması başlatılması talebinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBB'den Yargıtay ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında soruşturma talebi

Türkiye Barolar Birliği (TTB), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)  verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleriyle ilgili ceza soruşturması başlatılması talebiyle başvuru yaptı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay üyeleri ve mahkeme heyeti hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “Anayasayı ihlal”den soruşturma başlatılması talep edildi.

Yargıtay
Yargıtay'dan Atalay kararı: İhlal kararının hukuki bir değeri yok
3 Ocak 2024

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen hak ihlali kararı üzerine; kararı uygulamayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, karar verildikten hemen sonra 29.12.2023 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257'nci (Görevi kötüye kullanma) ve 309'uncu (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması talebi ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur.

Yine Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin 2'nci kez vermiş olduğu karar üzerine Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257'nci (Görevi kötüye kullanma), 301'inci ( Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 309'uncu (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması ve soruşturmanın etkin ve etkili bir şekilde yürütülerek cezalandırılmaları istemi ile haklarında kamu davası açılmasının sağlanması talebi ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvurulmuştur.”

13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay
13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay'a gönderdi
27 Aralık 2023

(RT)

can atalay Yargıtay 3. Ceza Dairesi istanbul 13. ağır ceza mahkemesi TTB
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