TBB'den Suriye'deki Alevi katliamı için çağrı: Bağımsız heyetler soruşturmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Suriye’de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı bölgelerindeki katliamlara ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası kamuoyunu katliamlara karşı duyarsız kalmamaya çağıran TTB, “ihlallerin bağımsız ve etkin bir şekilde soruşturulmasını” talep etti.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de, Alevi inancına mensup sivillerin hedef alınarak katledildiğine dair gelen haberler insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak, her türlü ayrımcılığı, nefret söylemini ve şiddeti en güçlü şekilde kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü, bazı vakalarda kadınlar, çocuklar ve çatışmaya doğrudan katılmayan kişiler de dahil olmak üzere tüm ailelerin katledildiğini belgelediklerini vurgulamaktadır. Konuyla ilgili olarak Rusya ve ABD de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştır.

Hiçbir gerekçe, masum insanların yaşam hakkını elinden almayı meşru kılmaz. Uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri, din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin her bireyin yaşam hakkını koruma altına almıştır. Bu bağlamda, uluslararası toplumun, hukuk dışı bu saldırılar karşısında etkili önlemler alması ve ilgili mekanizmaların bölgede meydana gelen ihlallerin bağımsız ve etkin bir şekilde soruşturulmasını sağlaması büyük önem taşımaktadır.

Adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadelede uluslararası mekanizmaları harekete geçmeye çağırıyor, faillerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasının toplumsal barışın ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından elzem olduğunu vurguluyoruz."

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(RT)