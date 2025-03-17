ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 13:35
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2025 14:27
2 dk Okuma

TBB'den Suriye'deki Alevi katliamı için çağrı: Bağımsız heyetler soruşturmalı

Türkiye Barolar Birliği, Suriye'deki Alevi katliamına ilişkin açıklama yaptı: "Hiçbir gerekçe, insanların yaşam hakkını elinden almayı meşru kılmaz. Uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri, din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin her bireyin yaşam hakkını koruma altına almıştır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBB'den Suriye'deki Alevi katliamı için çağrı: Bağımsız heyetler soruşturmalı
*Fotoğraf: Şam/9 Mart 2025

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Suriye’de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı bölgelerindeki katliamlara ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası kamuoyunu katliamlara karşı duyarsız kalmamaya çağıran TTB, “ihlallerin bağımsız ve etkin bir şekilde soruşturulmasını”  talep etti.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de, Alevi inancına mensup sivillerin hedef alınarak katledildiğine dair gelen haberler insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak, her türlü ayrımcılığı, nefret söylemini ve şiddeti en güçlü şekilde kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü, bazı vakalarda kadınlar, çocuklar ve çatışmaya doğrudan katılmayan kişiler de dahil olmak üzere tüm ailelerin katledildiğini belgelediklerini vurgulamaktadır. Konuyla ilgili olarak Rusya ve ABD de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştır.

Hiçbir gerekçe, masum insanların yaşam hakkını elinden almayı meşru kılmaz. Uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri, din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin her bireyin yaşam hakkını koruma altına almıştır. Bu bağlamda, uluslararası toplumun, hukuk dışı bu saldırılar karşısında etkili önlemler alması ve ilgili mekanizmaların bölgede meydana gelen ihlallerin bağımsız ve etkin bir şekilde soruşturulmasını sağlaması büyük önem taşımaktadır.

Adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadelede uluslararası mekanizmaları harekete geçmeye çağırıyor, faillerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasının toplumsal barışın ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından elzem olduğunu vurguluyoruz."

SOHR: Suriye’de öldürülen sivillerin sayısı 1476’ya yükseldi
SOHR: Suriye’de öldürülen sivillerin sayısı 1476’ya yükseldi
13 Mart 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Alevi
ilgili haberler
BM Kadının Statüsü toplantısında feminist sosyologlardan Suriye eylemi
17 Mart 2025
/haber/bm-kadinin-statusu-toplantisinda-feminist-sosyologlardan-suriye-eylemi-305496
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM Kadının Statüsü toplantısında feminist sosyologlardan Suriye eylemi
17 Mart 2025
/haber/bm-kadinin-statusu-toplantisinda-feminist-sosyologlardan-suriye-eylemi-305496
Sayfa Başına Git