TBB Başkanı Sağkan’dan “geçiş dönemi adaleti” vurgusu

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında altıncı kez toplandı.

TBMM Tören Salonu’ndaki toplantıya, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, TBB Başkanı Erinç Sağkan, komisyonda yaptığı konuşmada, “Komisyonun amacına ulaşabilmesi için ilk etapta çözülmesinin zorunlu olduğunu düşündüğü” dört başlığı şöyle sıraladı: “Keyfi tutuklamalar, basın ve ifade özgürlüğü, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, kayyum uygulaması.”

ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 6. TOPLANTISI Kurtulmuş: Yasal altyapı hazırlıkları kaçınılmazdır

Sağkan ayrıca, toplumsal barışı sağlamak için atılacak adımlar kapsamında, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, “TBB olarak milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin ön koşullunun Anayasa’nın içerdiği asgari teminatların sağlanması olduğu düşüncesindeyiz,” diyen Sağkan, Anayasa’ya saygı gösterilmesinin önemine işaret etti.

“Af düzenlemesi, TBMM’de nitelikli çoğunlukla değerlendirilmeli”

TBB Başkanı Sağkan, Komisyon’un yapacağı çalışmalara ilişkin şu önerilerde bulundu:

“Geçiş dönemi kanunu kapsamında adı ‘af’ olmayan ama sonuçları itibarıyla af niteliği taşıyan örtük af biçimlerinin sağlıklı yöntemler olmadığının altını çizmek isteriz. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu tür tutumlara mesafelidir. Sonucu itibarıyla af niteliği taşıyan düzenlemelerin İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması yöntemiyle değil, TBMM’de nitelikli çoğunlukla değerlendirilmesi gerekir.

“Nitelikli çoğunluk şartı böylesi hassas bir konuda toplumsal uzlaşının sağlanmasının da teminatıdır. Eğer bu çoğunluk sağlanamıyorsa bu konuda koşullar henüz olgunlaşmamış demektir. Bu tür düzenlemeler için bunun bir zorunluluk olması ve güçlü bir gerekçelendirme yapılması gerekir.”

“Toplumsal uzlaşı sağlanmalı”

Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre zorunlu durumlardan birinin toplumsal uzlaşının sağlanması amacı olduğunu ifade ederek, “Bu bakımdan düzenleme keyfi biçimde uygulanmayacak, toplumsal barışa katkı sağlayacak bir nitelik taşımalıdır. Bu yüksek meşru amaç, ‘geçiş dönemi adaleti’ denen ideal açısından özellikle önem taşımaktadır,” diye konuştu.

Bu nedenle yapılacak bir düzenlemenin gerekçesinde ve icabında ilk maddesinde “barış”, “geçiş dönemi adaleti” ve “toplumsal uzlaşının sağlanması” amaçlarının net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini belirten Sağkan, şu değerlendirmede bulundu:

“Sadece geçiş dönemi adaletini sağlamak üzere çıkartılacak bir geçiş dönemi kanunu, komisyonun belirlediği temel hedefe ulaşılmasını sağlayamayacak olup akut sorunlar olarak yönelttiğimiz alanlarda yapılacak düzenlemelerle birlikte toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten adımların atılması ile bu hedefe ulaşılabilir inancındayız.”

