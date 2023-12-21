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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 17:38
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 18:03
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TBB Başkanı Sağkan: Can Atalay bir an önce tahliye edilmeli

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AYM üyelerinin, ilk kararın uygulanmamasını ‘hak ihlali’ olarak değerlendirdiğini belirtti, yeni karar için “Bu anlamda karar, ilk karardan farklı ve önemli” dedi.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
TBB Başkanı Sağkan: Can Atalay bir an önce tahliye edilmeli

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında yapılan ikinci başvuruyu bugün karara bağladı ve  ikinci kez “hak ihlali” kararı verdi.

AYM’nin “kısa kararı” 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yüksek Mahkeme’nin ilk “ihlal kararını” uygulamayarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderen birinci derece mahkemesinin şimdi ne karar vereceği ise merakla bekleniyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan kararı ve ihtimalleri bianet’e değerlendirdi.

AYM üyeleri oybirliğiyle ‘kararı uygulayın’ dedi
CAN ATALAY İÇİN İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI
AYM üyeleri oybirliğiyle ‘kararı uygulayın’ dedi
21 Aralık 2023

"İlk karardan farklı ve önemli"

Sağkan, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine dair karşı oy kullanan üyelerin “bireysel başvuru hakkının” ihlal edildiğine onaylamalarının önemli olduğunu söyledi.

AYM’nin ikinci kararını önemine vurgu yapan Sağkan, “Karşı oy kullanan üyeler ‘yasama dokunulmazlığının ihlal edildiğini düşünmüyoruz ancak ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi kararının yargı mercileri tarafından uygulanmaması bir hak ihlalidir ve kabul edilemez’ diyorlar. Bu anlamda karar ilk karardan farklı ve önemli diye düşünüyorum” dedi.

Avukatlardan 13. Ağır Ceza
Avukatlardan 13. Ağır Ceza'ya dilekçe: AYM kararının uygulanması talep ediyoruz
21 Aralık 2023

"Aksi bir karar hukuk devleti olmadığımızın ilanıdır"

Sağkan, “Şimdi ne olacak?” sorusuna ise şu yanıtını verdi: “Anayasa Mahkemesi ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine ve Can Atalay'a 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. İlgili 13 Ağır Ceza Mahkemesi, umut ediyorum ki ilk kararda yaptıkları hatayı tekrarlayarak ‘bizim yetkimiz yok, Yargıtay'a gönderiyoruz’ demezler. Çünkü bu yine içinden çıkılamayacak bir hukuksuzluk sarmalına dönmemize vesile olur.

Yetkili mahkeme 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Mahkemenin AYM kararını aldıktan sonra yeniden yargılama usulünü başlatması, Can Atalay’ı tahliye etmesi ve milletvekili olması sebebiyle de yeniden yapılacak yargılamada durma kararı tesis etmesi gerekiyor. Yargının kendi kendine attığı bu düğümün çözümü için önüne çıkan bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor.  

Mahkemenin aksi bir karar vermesi bizim anayasal bir hukuk devleti olmadığımızın açıkça ilanı demektir, hukuki mecrada yürütebileceğiniz mücadele yöntemleri elinizden alınması anlamına gelir.”

Avukat Özen: AYM
CAN ATALAY DOSYASI İKİNCİ KEZ AYM GENEL KURULU'NDA
Avukat Özen: AYM'nin aksi yönde bir karar vermesi hukuken mümkün değil
20 Aralık 2023

(RT)

erinç sağkan Can Atalay kararı AYM
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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