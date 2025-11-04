TBB Başkanı Erinç Sağkan: AİHM kararı, yargıya yapılan politik müdahaleyi ortaya koyuyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemenin tespitlerinin yalnızca kişi özgürlüğü ihlaliyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yargı süreçlerinde politik müdahalelere işaret ettiğini söyledi.

Sağkan, AİHM’in 2020 ve 2025’te verdiği Demirtaş kararlarında, “çoğulculuğu bastırma ve politik tartışma alanını daraltma” gibi gizli amaçların güdüldüğünün tespit edildiğini hatırlatarak, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesi kapsamında “son derece nadir ve sıra dışı” bir ihlal türü olduğunu belirtti.

Demirtaş’ın gecikmeden tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Sağkan şöyle konuştu:

“AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında 2020 ve 2025’te verdiği kararlarda, sadece kişi hürriyetinin ihlal edildiğini ortaya koymamış, aynı zamanda yargılama süreçlerinde ‘çoğulculuğu bastırma ve politik tartışma alanını daraltma’ gibi gizli amaçlar güdüldüğünü de tespit etmiştir. AİHM'in bu tür bir belirlemede bulunması (AİHS md. 18 ihlali) çok nadir ve sıra dışı bir durumdur. Bu karar, bize yargılama sürecinde 'yetki saptırması' yapıldığını, yargılamaya politik müdahalelerde bulunulduğunu ve başta tarafsızlık ve bağımsız mahkeme güvencesi olmak üzere usuli yapının temel dayanaklarının kökten aşındığını söylemektedir. Bu nedenle vaka, AİHM’in verdiği diğer ihlal kararları gibi ele alınıp ezbere yorumlarla değerlendirilemez. Selahattin Demirtaş bakımından ihlali ağırlaştıran yan açılımlara ve tali değerlendirmelere yönelmek yerine, AİHM kararının gereğinin gecikmeksizin hayata geçirilmesi esastır. Bu kapsamda tahliye kararı başta olmak üzere gerekli adımların süratle tesis edilmesi gerekir.”

