ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 12:53
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 13:05
2 dk Okuma

TBB Başkanı Erinç Sağkan: AİHM kararı, yargıya yapılan politik müdahaleyi ortaya koyuyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararının yalnızca kişi özgürlüğü ihlaline değil, yargı süreçlerindeki politik müdahalelere de işaret ettiğini belirterek, “Kararın gereği gecikmeksizin yerine getirilmeli, tahliye süreci derhal başlatılmalıdır.” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TBB Başkanı Erinç Sağkan: AİHM kararı, yargıya yapılan politik müdahaleyi ortaya koyuyor
Fotoğraf: Erinç Sağkan / X

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemenin tespitlerinin yalnızca kişi özgürlüğü ihlaliyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yargı süreçlerinde politik müdahalelere işaret ettiğini söyledi.

Sağkan, AİHM’in 2020 ve 2025’te verdiği Demirtaş kararlarında, “çoğulculuğu bastırma ve politik tartışma alanını daraltma” gibi gizli amaçların güdüldüğünün tespit edildiğini hatırlatarak, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesi kapsamında “son derece nadir ve sıra dışı” bir ihlal türü olduğunu belirtti.

Demirtaş’ın gecikmeden tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Sağkan şöyle konuştu:

“AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında 2020 ve 2025’te verdiği kararlarda, sadece kişi hürriyetinin ihlal edildiğini ortaya koymamış, aynı zamanda yargılama süreçlerinde ‘çoğulculuğu bastırma ve politik tartışma alanını daraltma’ gibi gizli amaçlar güdüldüğünü de tespit etmiştir.

AİHM'in bu tür bir belirlemede bulunması (AİHS md. 18 ihlali) çok nadir ve sıra dışı bir durumdur. Bu karar, bize yargılama sürecinde 'yetki saptırması' yapıldığını, yargılamaya politik müdahalelerde bulunulduğunu ve başta tarafsızlık ve bağımsız mahkeme güvencesi olmak üzere usuli yapının temel dayanaklarının kökten aşındığını söylemektedir.

Bu nedenle vaka, AİHM’in verdiği diğer ihlal kararları gibi ele alınıp ezbere yorumlarla değerlendirilemez.

Selahattin Demirtaş bakımından ihlali ağırlaştıran yan açılımlara ve tali değerlendirmelere yönelmek yerine, AİHM kararının gereğinin gecikmeksizin hayata geçirilmesi esastır. Bu kapsamda tahliye kararı başta olmak üzere gerekli adımların süratle tesis edilmesi gerekir.”

AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"
BÜYÜK DAİRE TAHLİYE KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"
3 Kasım 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erinç sağkan TTB Başkanı Erinç Sağkan Selahattin Demirtaş AİHM
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git