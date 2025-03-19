TBB, baroları olağanüstü toplantıya çağırdı
Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’lilerin gözaltına alınmasının ardından yarın baroları olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBB, İstanbul’da yapılacak toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “hukukun araçsallaştırıldığı” belirtildi ve şöyle denildi:
"Olayların yaşanma şekli, Başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine kısıtlama getirilmesi, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konması, gözaltına alınanlar için avukatla görüşme yasağı uygulanması hukuka aykırılık kaygılarını artırmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği, hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir. Son süreçte yaşananlar da ilk andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.
Türkiye Barolar Birliği tarafından gerek yaşanan son süreçleri gerekse İstanbul Barosu başkan ve yönetimi hakkında yürüyen davayı değerlendirmek üzere 20 Mart 2025 Perşembe günü (yarın) İstanbul’da Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
Ne olmuştu?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında CHP’li belediye başkanlarının da olduğu 100’ü aşkın kişi bugün sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.
Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.
Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.
Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.
İlk soruşturma kapsamında gözaltına alınanların bir kısmı şöyle:
Murat Ongun, İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi
Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi
Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür
Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Murat Abbas, Kültür İstanbul (İBB Kültür AŞ) Genel Müdürü
Mustafa İlbak, İlbak Holding ortağı
Murat İlbak, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İkinci soruşturma kent uzlaşısı
Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.
Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.
İkinci soruşturmada gözaltına alınanlar:
Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Resul Ekrem Şahan Şişli Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalışkan Reform Enstitüsü Başkanı
Ebru Özdemir Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Soruşturma kapsamında A.B. ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
(RT)