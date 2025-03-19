TBB, baroları olağanüstü toplantıya çağırdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’lilerin gözaltına alınmasının ardından yarın baroları olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBB, İstanbul’da yapılacak toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “hukukun araçsallaştırıldığı” belirtildi ve şöyle denildi:

"Olayların yaşanma şekli, Başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine kısıtlama getirilmesi, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konması, gözaltına alınanlar için avukatla görüşme yasağı uygulanması hukuka aykırılık kaygılarını artırmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir. Son süreçte yaşananlar da ilk andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.

Türkiye Barolar Birliği tarafından gerek yaşanan son süreçleri gerekse İstanbul Barosu başkan ve yönetimi hakkında yürüyen davayı değerlendirmek üzere 20 Mart 2025 Perşembe günü (yarın) İstanbul’da Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz."