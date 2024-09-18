ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2024 14:58
2 dk Okuma

Tayvanlı şirket: Lübnan’daki patlamalarda kullanılan çağrı cihazlarını biz üretmedik

Gold Apollo şirketi, çağrı cihazlarının, markalarını kullanma lisansına sahip olan Budapeşte merkezli "BAC Consulting KFT" adlı bir şirket tarafından üretildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tayvanlı şirket: Lübnan’daki patlamalarda kullanılan çağrı cihazlarını biz üretmedik
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tayvan merkezli kablosuz çağrı sistemleri üreticisi Gold Apollo, Lübnan’daki patlamalarda kullanılan çağrı cihazlarına ilişkin açıklama yaptı.

Reuters’ın haberine göre, Gold Apollo’nun kurucusu ve başkanı Hsu Ching-kuang, çağrı cihazlarının kendileri tarafından üretilmediğini, ancak markalarını kullanma lisansına sahip olan BAC adlı bir şirket tarafından üretildiğini açıkladı.

İnfilak eden çağrı cihazlarına ait görüntülerde, cihazların Gold Apollo tarafından üretilenlerle uyumlu bir formata ve arka yüzlerinde aynı etiketlere sahip olduğu görülmüştü.

Şirket, AR-924 modelinin BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını belirterek, “BAC’e belirli bölgelerde ürün satışları için markamızı kullanma yetkisi verdik, ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından yapılıyor” dedi.

BAC’ın merkezi Budapeşte’de

Tayvan’ın kuzeyindeki Yeni Taipei şehrindeki şirket ofisinde gazetecilere konuşan Hsu Ching-kuang, lisans sahibi BAC’nin Avrupa merkezli olduğunu söyledi ancak şirketin konumu hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Ayrıca şirketten gelen havalelerde sorunlar yaşandığını belirten Hsu Ching-kuang, “Havale çok garipti” dedi ve ödemelerin Ortadoğu’dan geldiğini ekleyerek daha fazla detay vermedi.

Öte yandan Reuters, “BAC Consulting KFT” adlı şirketin merkezinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de olduğunu bildirdi.

*Hsu Ching-kuang (Fotoğraf: Wayne Chang/CNN)

“Biz de mağduruz”

Hsu Ching-kuang, çağrı cihazlarının nasıl patlayacak şekilde değiştirilmiş olabileceği konusunda bir bilgisi olmadığını söyledi.

Gold Apollo’nun da bu olayın bir mağduru olduğunu ve lisans sahibine dava açmayı planladıklarını belirten Hsu Ching-kuang, “Büyük bir şirket olmayabiliriz, ancak sorumluluk sahibiyiz. Bu yaşananlar çok utanç verici” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarının dün (17 Eylül) Lübnan genelinde eşzamanlı olarak patlaması sonucu biri çocuk olmak üzere en az dokuz kişi hayatını kaybetti, 200’ünün durumu ağır olmak üzere yaklaşık 3000 kişi ise yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Reuters, Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağına atıf yaparak, çağrı cihazlarına İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından patlayıcı yerleştirildiğini öne sürdü.

Hizbullah, "patlamaların nedenlerini belirlemek için kapsamlı bir güvenlik soruşturması ve bilimsel soruşturma yürüttüklerini" açıklarken, Lübnan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Hadi Hachem de saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan
ilgili haberler
İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Yaralılar var
Bugün 17:45
/haber/israil-den-hizbullah-a-ikinci-saldiri-yaralilar-var-299818
Lübnan'da 'çağrı cihazı' patlamaları: Siber saldırı mı, tedarik zinciri ihlali mi?
Bugün 16:20
/haber/lubnan-da-cagri-cihazi-patlamalari-siber-saldiri-mi-tedarik-zinciri-ihlali-mi-299813
Lübnan'da çağrı cihazlarıyla yapılan saldırıda ölü sayısı 12'ye çıktı
Bugün 15:47
/haber/lubnan-da-cagri-cihazlariyla-yapilan-saldirida-olu-sayisi-12-ye-cikti-299811
"KİRLİ SAVAŞ"
İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'a siber saldırı: 9 ölü 3 bine yakın yaralı
17 Eylül 2024
/haber/israil-den-lubnan-da-hizbullah-a-siber-saldiri-9-olu-3-bine-yakin-yarali-299779
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Lübnan: İsrail'in çağrı cihazlarıyla düzenlediği saldırı savaş suçu
Bugün 08:34
/haber/lubnan-israil-in-cagri-cihazlariyla-duzenledigi-saldiri-savas-sucu-299784
ilgili haberler
İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Yaralılar var
Bugün 17:45
/haber/israil-den-hizbullah-a-ikinci-saldiri-yaralilar-var-299818
Lübnan'da 'çağrı cihazı' patlamaları: Siber saldırı mı, tedarik zinciri ihlali mi?
Bugün 16:20
/haber/lubnan-da-cagri-cihazi-patlamalari-siber-saldiri-mi-tedarik-zinciri-ihlali-mi-299813
Lübnan'da çağrı cihazlarıyla yapılan saldırıda ölü sayısı 12'ye çıktı
Bugün 15:47
/haber/lubnan-da-cagri-cihazlariyla-yapilan-saldirida-olu-sayisi-12-ye-cikti-299811
"KİRLİ SAVAŞ"
İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'a siber saldırı: 9 ölü 3 bine yakın yaralı
17 Eylül 2024
/haber/israil-den-lubnan-da-hizbullah-a-siber-saldiri-9-olu-3-bine-yakin-yarali-299779
Sayfa Başına Git