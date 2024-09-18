Tayvanlı şirket: Lübnan’daki patlamalarda kullanılan çağrı cihazlarını biz üretmedik

Tayvan merkezli kablosuz çağrı sistemleri üreticisi Gold Apollo, Lübnan’daki patlamalarda kullanılan çağrı cihazlarına ilişkin açıklama yaptı.

Reuters’ın haberine göre, Gold Apollo’nun kurucusu ve başkanı Hsu Ching-kuang, çağrı cihazlarının kendileri tarafından üretilmediğini, ancak markalarını kullanma lisansına sahip olan BAC adlı bir şirket tarafından üretildiğini açıkladı.

İnfilak eden çağrı cihazlarına ait görüntülerde, cihazların Gold Apollo tarafından üretilenlerle uyumlu bir formata ve arka yüzlerinde aynı etiketlere sahip olduğu görülmüştü. Şirket, AR-924 modelinin BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını belirterek, “BAC’e belirli bölgelerde ürün satışları için markamızı kullanma yetkisi verdik, ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından yapılıyor” dedi.

BAC’ın merkezi Budapeşte’de

Tayvan’ın kuzeyindeki Yeni Taipei şehrindeki şirket ofisinde gazetecilere konuşan Hsu Ching-kuang, lisans sahibi BAC’nin Avrupa merkezli olduğunu söyledi ancak şirketin konumu hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Ayrıca şirketten gelen havalelerde sorunlar yaşandığını belirten Hsu Ching-kuang, “Havale çok garipti” dedi ve ödemelerin Ortadoğu’dan geldiğini ekleyerek daha fazla detay vermedi.

Öte yandan Reuters, “BAC Consulting KFT” adlı şirketin merkezinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de olduğunu bildirdi.

*Hsu Ching-kuang (Fotoğraf: Wayne Chang/CNN)

“Biz de mağduruz”

Hsu Ching-kuang, çağrı cihazlarının nasıl patlayacak şekilde değiştirilmiş olabileceği konusunda bir bilgisi olmadığını söyledi.

Gold Apollo’nun da bu olayın bir mağduru olduğunu ve lisans sahibine dava açmayı planladıklarını belirten Hsu Ching-kuang, “Büyük bir şirket olmayabiliriz, ancak sorumluluk sahibiyiz. Bu yaşananlar çok utanç verici” diye konuştu.

Ne olmuştu? Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarının dün (17 Eylül) Lübnan genelinde eşzamanlı olarak patlaması sonucu biri çocuk olmak üzere en az dokuz kişi hayatını kaybetti, 200’ünün durumu ağır olmak üzere yaklaşık 3000 kişi ise yaralandı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Reuters, Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağına atıf yaparak, çağrı cihazlarına İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından patlayıcı yerleştirildiğini öne sürdü. Hizbullah, "patlamaların nedenlerini belirlemek için kapsamlı bir güvenlik soruşturması ve bilimsel soruşturma yürüttüklerini" açıklarken, Lübnan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Hadi Hachem de saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

(VC)