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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 15:36
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 15:42
2 dk Okuma

Tayvan, DeepSeek'in resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı

"Çin menşeili bir ürün ve işleyişi sınır aşırı aktarım, bilgi sızıntısı ve diğer güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tayvan, DeepSeek'in resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çin ile egemenlik ihtilafı* içindeki Tayvan'da, Çinli şirket DeepSeek'in geliştirdiği yapay zekâ uygulamasının resmi kurumlarda kullanılması yasaklandı.

Dijital İşler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, DeepSeek'in yapay zekâ uygulamasının Çin menşeili olduğu için güvenlik riski doğurduğu, bu yüzden resmi kurumlarda kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "DeepSeek'in yapay zekâ uygulaması, Çin menşeili bir ürün ve işleyişi sınır aşırı aktarım, bilgi sızıntısı ve diğer güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Ürün, Tayvan'ın enformasyon güvenliğini tehlikeye atıyor," dendi.

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Güney Kore ve Fransa’dan soruşturma

Düşük bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli'ni (LLM) geliştiren DeepSeek, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı.

Öte yandan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Güney Kore de DeepSeek'e, veri güvenliği endişesiyle soruşturma talebi göndermeyi planlıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre ise Fransa'nın gizlilik gözlemcisi perşembe günü yaptığı açıklamada, DeepSeek’in nasıl çalıştığını ve kullanıcılar için olası gizlilik riskleri hakkında daha iyi bir fikir edinmek için DeepSeek'i sorgulayacağını söyledi.

* Çin, Tayvan’ı ayrılmaz bir parçası olarak görürken, Tayvan 1949’dan bu yana fiili olarak bağımsız bir yönetim sürdürüyor. Bu ihtilaf, Çin İç Savaşı'nın ardından milliyetçi Kuomintang (KMT) hükümetinin Tayvan’a çekilmesiyle başladı ve günümüze kadar çözülemeyen bir statü tartışmasına dönüştü. (TY)

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