ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 12:31
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 12:36
2 dk Okuma

Taylor Swift’in Avusturya konserleri “IŞİD tehdidi” nedeniyle iptal edildi

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Ruf, tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin, “geçen haftalarda IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini” açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şarkıcı Taylor Swift'in sahnedeki görüntüsü
Fotoğraf: Seattle Times

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi planlanan konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.

Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok" dendi. Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

Swift’in Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda perşembe, cuma ve cumartesi vereceği üç konserin biletlerinin tamamı satılmıştı, konserlere 170 bin kişinin katılımı bekleniyordu.

İki kişi tutuklandı

Guardian’ın haberine göre, Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek tutuklanan şüphelilerden birinin IŞİD ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Ruf, tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin, “geçen haftalarda IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini” ve Taylor Swift konserleriyle ilgili araştırma yaptığını söyledi. Ayrıca tutuklanan kişinin evinde bazı kimyasallar da bulunduğunu ekledi.

Şüpheliyle temas içinde olduğu düşünülen ikinci bir kişi de Viyana'da tutuklandı.

Başbakan: Bir trajedi önlendi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, “Taylor Swift konserlerinin organizatörler tarafından iptal edilmesi Avusturya'daki tüm hayranlar için acı bir hayal kırıklığı oldu” dedi:

“Viyana'da planlandığı anlaşılan terörist saldırının etrafındaki durum çok ciddiydi. Polisimizin ve yeni kurulan DSN'nin dış servislerle yoğun işbirliği sayesinde tehdit erken tespit edildi ve bir trajedi önlendi.”

(AS)

IŞİD
Sayfa Başına Git