Taylor Swift’in Avusturya konserleri “IŞİD tehdidi” nedeniyle iptal edildi

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi planlanan konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.

Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok" dendi. Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

Swift’in Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda perşembe, cuma ve cumartesi vereceği üç konserin biletlerinin tamamı satılmıştı, konserlere 170 bin kişinin katılımı bekleniyordu.

İki kişi tutuklandı

Guardian’ın haberine göre, Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek tutuklanan şüphelilerden birinin IŞİD ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Ruf, tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin, “geçen haftalarda IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini” ve Taylor Swift konserleriyle ilgili araştırma yaptığını söyledi. Ayrıca tutuklanan kişinin evinde bazı kimyasallar da bulunduğunu ekledi.

Şüpheliyle temas içinde olduğu düşünülen ikinci bir kişi de Viyana'da tutuklandı.

Başbakan: Bir trajedi önlendi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, “Taylor Swift konserlerinin organizatörler tarafından iptal edilmesi Avusturya'daki tüm hayranlar için acı bir hayal kırıklığı oldu” dedi:

“Viyana'da planlandığı anlaşılan terörist saldırının etrafındaki durum çok ciddiydi. Polisimizin ve yeni kurulan DSN'nin dış servislerle yoğun işbirliği sayesinde tehdit erken tespit edildi ve bir trajedi önlendi.”

(AS)