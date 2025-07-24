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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 14:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 14:41
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Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: En az 12 ölü

Sınır bölgelerinde yüzlerce okul kapatılırken bazıları sığınağa dönüştürüldü. Çatışmalar en az 6 farklı noktada sürüyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: En az 12 ölü
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), ilk ateşi Kamboçya askerlerinin açtığını belirtti.

Tayland Sağlık Bakanlığı, saldırılarda, ülkenin Sisaket eyaletinde biri askeri personel 9, Surin eyaletinde 2, Ubon Ratchathani eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini; 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Okullar sığınağa dönüştürüldü

Tayland Eğitim Bakanlığı, Kamboçya ile yaşanan çatışmaların ardından sınır bölgelerindeki okulların geçici olarak kapatılması talimatı verdi.

Bangkok merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer, yerleşim bölgelerine roket atılmasının ardından Surin, Sisaket ve Buriram’da 582 okulun kapatıldığını belirtti.

Tehlikeli bölgelerin dışındaki bazı okulların da geçici sığınak olarak kullanıldığı aktarıldı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, çatışmanın en az 6 farklı sınır noktasında sürdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kamboçya tarafından ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvurduklarını bildirmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Tayland kamboçya çatışma militarizm
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