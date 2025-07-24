Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: En az 12 ölü

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), ilk ateşi Kamboçya askerlerinin açtığını belirtti.

Tayland Sağlık Bakanlığı, saldırılarda, ülkenin Sisaket eyaletinde biri askeri personel 9, Surin eyaletinde 2, Ubon Ratchathani eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini; 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Okullar sığınağa dönüştürüldü

Tayland Eğitim Bakanlığı, Kamboçya ile yaşanan çatışmaların ardından sınır bölgelerindeki okulların geçici olarak kapatılması talimatı verdi.

Bangkok merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer, yerleşim bölgelerine roket atılmasının ardından Surin, Sisaket ve Buriram’da 582 okulun kapatıldığını belirtti.

Tehlikeli bölgelerin dışındaki bazı okulların da geçici sığınak olarak kullanıldığı aktarıldı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, çatışmanın en az 6 farklı sınır noktasında sürdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kamboçya tarafından ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.